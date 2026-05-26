Pour ce barrage aller, l’ASSE va défier l’OGC Nice au Stade Geoffroy-Guichard. Retour sur la dernière venue des Aiglons dans le Chaudron.

Après l’humiliation du match aller, les Verts veulent prendre leur revanche sur Nice. Les hommes d’Eirik Horneland espèrent faire chuter une équipe qui pourrait maintenir la pression sur l’OM, deuxième en s’imposant dans le Chaudron.

Tenue en échec par Angers dans les dernières minutes la semaine précédente, l’ASSE doit gagner pour ne pas rebasculer dans la zone rouge.

Nice frappe d’entrée, Stassin répond

Nice tente d’entamer la rencontre sur les chapeaux de roue. Sur le premier ballon mis dans la surface stéphanoise, les Aiglons mettent le feu sur la cage Verte. Gautier Larsonneur est forcé de s’employer à trois reprises et réalise un triple arrêt décisif pour éviter l’ouverture du score.

Sur l’action qui suit, le capitaine de l’ASSE brille encore en repoussant une nouvelle frappe adverse. Le second ballon profite à Pablo Rosario, plus prompt que Dylan Batubinsika pour marquer de la tête. Les Aiglons ouvrent le score à la dixième minute.

Saint-Etienne répond vingt minutes plus tard. Sur un contre après un ballon gratté par Cardona, Moueffek trouve Bouchouari. Le marocain lance Stassin qui retrouve le Aïmen Moueffek. Le joueur formé à l’ASSE se présente devant Bulka et remet le ballon au Belge qui marque le but égalisateur.

À la pause, les deux équipes se neutralisent.

L’ASSE dépassée, s’incline en deuxième période

En début de second acte, l’ASSE tente de passer devant. Lucas Stassin est lancé dans la profondeur et tente de croiser sa frappe. Le portier niçois se détend et prive, donc, l’ancien joueur d’Anderlecht du doublé.

Nice répond et Baptiste Santamaria s’essaye de loin. L’ancien milieu du SRFC butte sur Larsonneur qui détourne en corner. Les visiteurs le jouent à deux, ce qui permet à Jonathan Clauss de centrer fort dans la zone des six mètres. Au duel avec un niçois, Mickaël Nadé détourne le centre de l’ex lensois dans son propre but.

Le défenseur formé au club passe ensuite proche d’un doublé assez honteux, deux minutes plus tard. Sur un centre de Gaëtan Laborde, il devance Evann Guessand et oblige son gardien à s’employer pour éviter un nouveau contre son camp de son défenseur.

Les Verts encaissent le troisième but à vingt minutes du terme. Seul dans la surface, Evann Guessand est idéalement servi et ajuste Larsonneur pour le 1-3. En toute fin de match, Augustine Boakye manquera une balle de 3-2.

L’ASSE s’incline face à des Aiglons plus réalistes et verra le Havre aller s’imposer 4-3 à Lens quelques heures plus tard. Un résultat qui envoie, donc, à nouveau les hommes d’Eirik Horeland dans la zone rouge.

L'ASSE, équipe la plus concernée par la réinstauration du système de barrages L1-L2

Plus d’un an plus tard, Nice retrouve le Chaudron dans une dynamique tout autre. Qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions en début de saison, les azuréens jouent leur survie dans l’élite dans cette double confrontation face aux ligériens.