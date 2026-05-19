Mardi prochain, l’ASSE accueillera Nice pour la première manche des barrages, dans un Chaudron qui s’annonce bouillant. La billetterie, ouverte depuis ce lundi aux abonnés puis au grand public ce mardi après-midi, a été prise d’assaut pour permettre aux Ligériens de jouer leur quatrième match de suite à Guichets Fermés.

Dimanche dernier, les supporters stéphanois ont officiellement été fixés sur leur dernier adversaire de la saison. Pour le dernier match de l’ASSE à domicile en 2025-2026, Nice viendra dans le Chaudron lors du barrage aller. Les Aiglons ont terminé à la seizième place de Ligue 1. Ils se déplaceront avec l’objectif de prendre une option sur le maintien en Ligue 1.

Vainqueure de Rodez lors du second match de Play-Off, l’ASSE s’est offert une nouvelle double confrontation en barrages. Deux ans après avoir battu Metz lors de sa dernière montée dans l’élite. Certains joueurs de l’effectif stéphanois ont connu cet épisode et devront s’en inspirer pour rééditer cette performance.

Un quatrième guichets fermés de suite pour l’ASSE

Ce lundi, l’Équipe annonçait que les abonnés avaient déjà rempli plus de la moitié des places disponibles pour ce choc. Plus de 20.000 personnes étaient déjà en possession d'un ticket pour la réception des hommes de Claude Puel, mardi 26 mai.

L’ASSE a ensuite ouvert la commercialisation des places aux membres premium, ce mardi matin neuf heures. Avant d'ouvrir au grand public, cinq heures plus tard. Les dernières places restantes se sont donc rapidement écoulées. En quelles minutes, les dernières places ont trouvé preneur.

Comme lors des trois rencontres précédentes au Stade Geoffroy-Guichard, les hommes de Philippe Montanier joueront avec un Chaudron à Guichets Fermés, le huitième de la saison, pour les pousser à remporter cette première bataille pour une place en Ligue 1.

Depuis le retour du Kop Sud après son dernier huis clos, l’enceinte stéphanoise a systématiquement fait le plein sur cette fin de saison. L’ASSE le sait, un appui tel que le Chaudron est plus qu’un atout pour atteindre son objectif et mettre la pression sur une équipe azuréenne qui a tout à perdre lors de ces barrages.