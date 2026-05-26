Ce mardi soir, les Verts reçoivent l’OGC Nice à Geoffroy-Guichard pour le barrage aller Ligue 1-Ligue 2. Horaire, diffusion TV, contexte : voici tout ce qu’il faut savoir avant cette double confrontation décisive.

Ça sent la poudre dans le Forez. Ce mardi 26 mai 2026, à 20h45, Geoffroy-Guichard accueillera un barrage aux allures de tournant historique entre Saint-Étienne et Nice. D’un côté, les Verts, troisièmes de Ligue 2, qui ont laissé filer la montée directe dans les dernières semaines avant de survivre face à Rodez au terme d’une séance de tirs au but irrespirable. De l’autre, des Niçois en pleine crise, battus vendredi dernier en finale de Coupe de France par Lens (3-1) et plongés dans une fin de saison extrêmement tendue.

L’ASSE arrive malgré tout avec plusieurs certitudes offensives. Zuriko Davitashvili a porté l’attaque stéphanoise toute la saison avec 14 buts et 5 passes décisives, tandis que Lucas Stassin a confirmé son importance avec 11 réalisations et 8 passes décisives.

Des Verts au quasi-complet, Nice dans la tourmente

Philippe Montanier doit toutefois composer avec plusieurs absences, dont certaines importantes. Mahmoud Jaber, Chico Lamba, Nadir El Jamali, Paul Eymard ou encore Traoré restent indisponibles. Florian Tardieu pourrait revenir dans le groupe après plusieurs semaines d’absence. Ben Old, Boakye et Annan, concernés par les problématiques liées aux sélections internationales, seront à disposition de l'ASSE.

En face, Nice aborde ce barrage dans un climat très lourd. Le Gym reste sur huit rencontres sans victoire en Ligue 1 et possède l’une des pires défenses des cinq grands championnats européens cette saison. Claude Puel devra également gérer plusieurs absences majeures : Elye Wahi est suspendu pour le match aller, Bombito et Everton sont blessés, tandis qu’Abdelmonem a rejoint sa sélection. Ali Abdi demeure lui incertain.

Le scénario ajoute encore un peu plus de tension à cette double confrontation. Le match retour se disputera vendredi soir à l’Allianz Riviera dans un stade à huis clos après les incidents survenus lors de Nice-Metz.

Sur quelle chaîne voir ASSE-Nice ?

Le barrage aller entre l’ASSE et Nice sera diffusé ce mardi 26 mai à 20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1.

Diffuseurs à l'étranger : États-Unis / Canada : beIN SPORTS – Royaume-Uni / Irlande : Ligue 1+, Prime Video, ITV – Belgique / Allemagne / Autriche : DAZN – Italie : Sky Italia, Ligue 1+ – Portugal : Sport TV – Espagne : DAZN – Afrique subsaharienne : Canal+ Afrique, New World TV – Moyen-Orient / Maghreb : beIN SPORTS

Programme TV complet des barrages

Mardi 26 mai à 20h45

Barrage aller Ligue 1 : ASSE - Nice

Diffusion : Ligue 1+ et beIN SPORTS 1

Vendredi 29 mai à 20h45

Barrage retour Ligue 1 : Nice - ASSE

Diffusion : Ligue 1+ et beIN SPORTS 1