L’ASSE connaît désormais les arbitres qui officieront lors des deux barrages face à l’OGC Nice. Benoît Bastien dirigera la manche aller tandis que Ruddy Buquet sera au sifflet pour le match retour. Deux arbitres expérimentés, bien connus du football français… et des Verts.

La LFP a officialisé les désignations arbitrales pour cette double confrontation capitale entre l’AS Saint-Étienne et l’OGC Nice. Pour la première manche, c’est Benoît Bastien qui a été choisi pour diriger les débats. Un arbitre international habitué des grandes affiches européennes.

Cette saison, Benoît Bastien a officié lors de huit rencontres continentales : un match de qualification de Ligue des champions, un autre de Ligue Europa, quatre matchs de Ligue des champions, une rencontre de Ligue Europa et une de Conférence League. En Ligue 1, il a arbitré 19 rencontres cette saison, dont deux impliquant l’OGC Nice.

Les Aiglons ont connu des fortunes diverses sous ses ordres : une lourde défaite à Brest (4-1) puis un match nul face à Monaco (0-0).

Benoît Bastien connaît bien l’ASSE

Du côté stéphanois, Benoît Bastien possède un historique particulièrement fourni avec les Verts. Depuis le début de sa carrière, l’arbitre international a dirigé l’ASSE à trente-deux reprises.

Le bilan reste relativement équilibré pour Saint-Étienne : onze victoires, douze matchs nuls et neuf défaites. Un historique qui témoigne surtout de la longévité de l’arbitre au plus haut niveau français.

Son expérience des grands rendez-vous européens pourrait peser dans une rencontre sous haute tension. Les barrages entre l’ASSE et Nice s’annoncent particulièrement disputés et chaque détail comptera.

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Ruddy Buquet au retour : un souvenir fort pour les Verts

Pour la manche retour, la commission d’arbitrage a désigné Ruddy Buquet. Cette saison, il a arbitré 23 rencontres : 17 en Ligue 1, 3 en Ligue 2 et 3 en Coupe de France.

Fait notable, il dirigera pour la première fois un match de l’OGC Nice cette saison. En revanche, il a déjà croisé la route de l’ASSE lors de l’exercice 2025-2026. Il était notamment au sifflet lors du Grenoble - ASSE (0-0) disputé le 14 mars dernier pour la 27e journée de Ligue 2.

Mais Ruddy Buquet reste surtout associé à un immense souvenir pour les supporters stéphanois. C’est lui qui avait arbitré la finale de la Coupe de la Ligue 2013 remportée par les Verts face au Stade Rennais de Frédéric Antonetti grâce à un but de Brandao au Stade de France (1-0).

Globalement, le bilan de l’ASSE avec Ruddy Buquet demeure positif : dix-huit victoires, dix matchs nuls et huit défaites.

Deux arbitres d’expérience donc pour encadrer une double confrontation qui pourrait marquer l’avenir immédiat du club stéphanois.