Le stade Geoffroy-Guichard a accueilli ce samedi soir la rencontre entre l'ASSE et Guingamp, dans le cadre de la 8ᵉ journée de Ligue 2. Les deux formations se sont livrées un duel au cours duquel les Verts ont tenté de confirmer leur statut de leader face à une équipe guingampaise accrocheuse. Raté, puisque l'ASSE a perdu par 3 buts à 2. Dès le coup de sifflet final, les deux entraîneurs ont livré leurs impressions à chaud au micro de beIN Sports.

Sylvain Ripoll (EA Guingamp) : « Les remplaçants ont une nouvelle fois beaucoup apporté. C’est récurrent depuis plusieurs matchs : les entrants font la différence et terminent le travail. C’est un vrai marqueur de vitalité pour un groupe, et c’est très positif.

On a connu 5-10 premières minutes un peu timides, mais rapidement, on a su poser les bases de notre jeu. On a trouvé des phases de possession intéressantes, exploité quelques transitions offensives et surtout, on a pu s’appuyer sur une organisation collective disciplinée et généreuse. Les joueurs savent que tout part de là : sans organisation et sans rigueur dans la récupération, le jeu offensif ne peut pas s’installer. »

Ripoll : "Face à l'ASSE, on savait qu’il y aurait des temps faibles à traverser"

« Pendant une demi-heure en première période, nous avons été vraiment performants. Je savais qu’on pouvait montrer de belles choses, mais pour contrer Saint-Étienne, il fallait un match complet, dans tous les secteurs, avec et sans ballon. Si on veut être exigeants, on doit encore progresser dans l’utilisation du ballon : être plus justes, plus tranchants. Mais il faut aussi garder à l’esprit que nous repartons avec une équipe largement renouvelée. Les repères se mettent en place petit à petit et ce match valide ces progrès.

Ce que je retiens surtout, c’est l’énorme mouvement et les efforts collectifs. Quand ça circule et que chacun joue pour l’autre, on peut atteindre ce niveau de performance. Face à Saint-Étienne, on savait qu’il y aurait des temps faibles à traverser, mais globalement, nous avons été consistants et solides sur l’ensemble des 95 minutes, sans exploser comme cela a pu arriver par le passé contre des gros.

Mon seul regret, c’est qu’en première mi-temps, sur plusieurs situations intéressantes, on a manqué de justesse dans le dernier geste. On aurait pu creuser l’écart. Mais il faut garder du recul : il y a un mois, on prenait 4-0 au Roudourou et on avait la tête dans le seau. Aujourd’hui, on accroche un gros, et cela peut être un signe fort pour le groupe, une prise de conscience. Cela dit, on avance étape par étape. La saison se construira sur la régularité et le travail au quotidien. Rien d’autre. »

Eirik Horneland (ASSE) : "Avant tout une question de préparation mentale"

Eirik Horneland (AS Saint-Étienne) : « C’est très difficile à expliquer à chaud. Ce soir, on n’a pas eu l’initiative dans le jeu. On n’a pas été bons avec le ballon, ni sans le ballon. Pour moi, c’est avant tout une question de préparation mentale : il fallait être prêts face à un adversaire aussi fort que Saint-Étienne, et je pense que nous ne l’étions pas.

Pourquoi ? C’est une vraie question. Hier encore, on avait fait une bonne séance d’entraînement. C’était notre première semaine avec trois matchs, mais ce n’est pas une excuse. Tout simplement, nous ne nous sommes pas préparés de manière suffisamment professionnelle. Résultat : à domicile, nous n’avons pas montré notre meilleur visage. On a été fragiles, notamment sur le plan émotionnel.

Dans cette Ligue 2, il faut se battre et jouer à notre meilleur niveau. Saint-Étienne est une équipe qui pratique un beau football, et pour rivaliser, il faut être prêt, concentré sur les fondamentaux et capable de jouer à un rythme élevé. On peut se trouver des excuses, mais cela ne sert à rien : il faut accepter que ce match soit une leçon. On doit faire preuve de plus d’intensité, être meilleurs dans le comportement, dans la forme, en attaque comme en défense, et se donner à 100 % dans ce type de confrontation.

Je sentais déjà ce besoin d’un sursaut. Lors des deux derniers matchs, nous avions mal débuté les vingt premières minutes. Et encore une fois ce soir, on a manqué d’intensité dès l’entame. Pourtant, on a beaucoup de talents dans l’équipe. Mais pour les exprimer, il faudra plus de travail, plus de concentration et plus de caractère. Mon rôle est de motiver les joueurs, je m’y emploie, mais ce soir, force est de constater que cela n’a pas suffi. »