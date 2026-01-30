Formé à l’ASSE, Arnaud Nordin évolue désormais en Allemagne, du côté de Mayence. À quelques jours de la fin du mercato hivernal, un retour en France n’est pas totalement à exclure. Un club de Ligue 1 suivrait de près son profil.

C’est en 2022, après la relégation de l’AS Saint-Étienne en Ligue 2, qu’Arnaud Nordin a choisi de relever un nouveau défi à Montpellier. À l’issue de la saison passée, le MHSC a été relégué à son tour en seconde division. Quelques mois auparavant, l’ancien Stéphanois avait toutefois décidé de prendre son envol à l’étranger. Plus précisément en Allemagne, à Mayence. Il est sous contrat avec le club jusqu’en 2028.

Nordin de retour en France ?

Que ce soit en Bundesliga ou en Conférence League, Arnaud Nordin est régulièrement utilisé par Mayence cette saison. Il a disputé 19 rencontres depuis le début de l’exercice. Sans pour autant s’imposer comme un titulaire indiscutable. Sous ses nouvelles couleurs en 2025-2026, il n’a pas encore été décisif sur le plan statistique.

Douzième de Ligue 1, Brest cherche à se renforcer durant ce mercato hivernal. Selon les informations de Sky Sports, le club breton aurait ciblé le profil d’Arnaud Nordin. Brest serait prêt à débourser un peu moins de 2 millions d’euros. Une offre jugée insuffisante par Mayence. De plus, le joueur ne souhaiterait pas, pour le moment, quitter l’Allemagne, toujours selon les mêmes sources.

Encore quelques jours avant la fin du mercato hivernal

En France, en Angleterre, en Italie comme en Allemagne, le mercato se termine ce lundi à 20 heures. Il reste donc encore un peu de temps pour voir la situation évoluer. L’avenir d’Arnaud Nordin n’est pas encore totalement scellé. Un retour en France, un an après son départ, reste une possibilité, même si rien n’est acté à ce stade.