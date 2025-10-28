Trois jours après une lourde défaite à domicile, le Pau FC se rend à Saint-Étienne avec un groupe rajeuni, remanié et déterminé à réagir. Un choc dans une ambiance électrique, où l’expérience de Briançon pourrait faire la différence.

Balayé 0-3 par Dunkerque vendredi, le Pau FC n’a pas le luxe de ressasser. Les Palois replongent dans le vif du sujet dès ce mardi soir (20h30) avec un déplacement périlleux à Geoffroy-Guichard. Pour cette 12e journée de Ligue 2, Nicolas Usaï a convoqué un groupe profondément modifié, entre suspensions, absences et retours espérés.

Le technicien devra faire sans Jean Ruiz, habituel taulier de la défense, et Ousmane Kanté, suspendu après son carton rouge face à Dunkerque. Deux absences lourdes dans un secteur déjà fragilisé. Mais l’espoir revient avec le retour d’un cadre : Anthony Briançon, ancien capitaine de l’ASSE, réintègre le groupe pour affronter son ancien club.

« On sait que le degré de motivation sera là. Maintenant, c’est important de bien gérer ses émotions et d’être prêts à jouer dans un stade incandescent », a prévenu Usaï en conférence de presse.

Briançon, le retour du taulier dans son jardin

Mis au repos le week-end dernier, Anthony Briançon effectue son retour au moment où le Pau FC en a le plus besoin. L’ex-Stéphanois, écarté brutalement l’an dernier, revient à Geoffroy-Guichard dans un contexte chargé. Pas de rancune affichée, mais une détermination intacte. « C’est un stade mythique. J’y ai vécu d’énormes émotions. Ça va me faire plaisir d’y retourner », confiait-il en amont de cette rencontre si particulière.

Il pourrait être associé en défense à Karamoko, Kalulu, Glossoa ou Pouilly, dans une ligne arrière rajeunie et encadrée par les deux gardiens : Esteban Salles et Noah Raveyre, l'ancien Stéphanois. Le défi sera grand face à une attaque Verte prolifique, mais dans le doute.

Intensité, transitions et révolte attendue pour Pau

Nicolas Usaï l’a reconnu : « C’est plus facile de courir avec intelligence quand on maîtrise bien le ballon. Là, quand ce n’est pas le cas… on baisse un peu la tête. » Face à Sainté, qui domine la Ligue 2 en possession, Pau devra briller dans les transitions.

Le milieu palois pourra compter sur Bobichon, Fall, Meddah, repositionné en sentinelle, et Touzghar pour densifier le cœur du jeu. L’objectif : récupérer vite, bien sortir le ballon, et enclencher les contres avec précision.

En attaque, Omar Sadik fait son retour, et c’est une très bonne nouvelle. Il rejoint un secteur offensif fourni : Versini, Dong, Messi, Sissoko, Zuliani et Lebouath sont tous convoqués. Après la faillite athlétique et mentale du dernier match, un électrochoc est attendu.

« L’important, c’est de se sublimer dans nos attitudes, pas de se laisser inhiber par l’ambiance », martèle l'entraîneur.

Une semaine particulière, un test révélateur

Ce déplacement dans le Forez n’est que le début d’une semaine dense pour les Jaune et Bleu, avec la réception de Troyes lundi prochain. Mais ce duel face à une ASSE sous pression pourrait servir de catalyseur. Pau a tout à gagner face à un géant fragilisé.

« Ce n’est pas dans notre ADN de jouer recroquevillés. On va à Saint-Étienne avec des intentions de jeu, avec l’envie d’amener le danger », assure Nicolas Usaï. Dans ce Chaudron, le feu est déjà là. Reste à savoir si Pau saura s’en nourrir, ou s’y brûler.