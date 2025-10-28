Ancien capitaine des Verts, Anthony Briançon revient à Geoffroy-Guichard sous les couleurs du Pau FC. Pas de revanche au programme, mais l’envie de briller sur une pelouse chargée d’émotions.

Anthony Briançon n’a rien oublié de ses années dans le Forez. Et surtout pas la manière dont elles se sont terminées. Mis de côté sans explication après avoir activement participé à la remontée de l’ASSE en Ligue 1, le défenseur central de 30 ans a vécu une dernière saison difficile : « On m’a enlevé le brassard, on m’a interdit d’être dans le groupe... C’était une période compliquée », confie-t-il dans La République des Pyrénées. Pourtant, l’ancien capitaine refuse toute forme d’animosité : « Je n’ai aucune rancune. J’ai vécu des moments exceptionnels dans un club historique. »

Cette résilience force le respect. Car derrière les sourires et la sérénité retrouvée, Briançon n’oublie pas l’ingratitude du football. « À Nîmes, j’étais dix ans dans la stabilité. À Sainté, j’ai découvert un autre visage du métier », résume-t-il. Une expérience qu’il a su transformer en force.

Briançon s’épanouit à Pau : du terrain au gave

C’est dans le Béarn qu’Anthony Briançon a choisi de rebondir, attiré par un projet sportif cohérent et la présence de visages familiers comme Nicolas Usaï ou Antonin Bobichon. « Je voulais retrouver du plaisir. À Pau, j’ai trouvé plus qu’un club : une qualité de vie et une ambiance bienveillante », avoue le défenseur, désormais épanoui aux côtés de sa famille dans un petit village près de la ville.

Sur le terrain, son impact a été immédiat. Patron de la défense paloise, Briançon apporte son sens du placement, sa qualité de relance et son leadership. En duo avec Jean Ruiz, il forme une charnière centrale solide qui a largement contribué au bon début de saison du club. À l’entraînement comme à la pêche dans le gave, le Provençal a retrouvé la sérénité qui lui manquait : « Je me ressource dans la nature, je prends du plaisir au quotidien. »

Un retour à Geoffroy-Guichard entre émotion et lucidité

Mardi soir, le Chaudron s’apprête à revoir un de ses anciens soldats. S’il restait incertain pour cette rencontre en raison d’une blessure à l’entraînement, Briançon sera bien présent et savoure déjà ce retour dans une enceinte qu’il décrit comme « mythique ». Pour lui, pas de revanche à prendre. Juste l’envie d’être à la hauteur de l’événement : « J’ai vécu de grandes émotions ici. Ce sera un plaisir d’y revenir. »

Ce match a une saveur particulière, mais Briançon le prend avec recul : « Je veux juste faire un bon match, être solide. Discret mais essentiel. » Et ce rôle, il le maîtrise mieux que personne. Le taulier qu’il est devenu n’a plus besoin de brassard pour guider les siens.