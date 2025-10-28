La 12e journée de Ligue 2 s’annonce déterminante à plusieurs niveaux. Entre lutte pour la montée et bataille pour le maintien, les enjeux seront nombreux ce mardi 28 octobre. Tour des stades et enjeux de ce 12e acte !

Solide leader avec 24 points, Troyes reste sur une série de sept matchs sans défaite et affiche la meilleure défense du championnat (9 buts encaissés). L’ESTAC pourra une nouvelle fois compter sur Tawfik Bentayeb, actuel meilleur buteur de Ligue 2 (6 buts, soit 30 % des buts troyens).

Face à eux, Amiens (10e, 15 pts) tentera de rebondir après un parcours en dents de scie. L’ASC, qui a gagné ses deux derniers matchs, pourrait basculer dans la seconde moitié du classement en cas de défaite.

Le choc entre l’ASSE (4e, 20 pts) et Pau (3e, 21 pts) sera l’une des affiches majeures de cette journée. Les deux équipes affichent une dynamique similaire (6 victoires chacune) et ambitionnent clairement de s’installer durablement dans le trio de tête. Les Stéphanois s’appuieront sur leur duo offensif Lucas Stassin - Zuriko Davitashvili, auteurs de 4 buts chacun (38 % de l’ensemble des buts de l’ASSE). En cas de succès, les Verts pourraient revenir tout proche de Troyes... ou du moins éviter de se faire décrocher.

Dunkerque - Red Star : le Red Star vise la première place de Ligue 2

Deuxième au classement avec 23 points, le Red Star tentera de poursuivre sa belle série sur la pelouse d’une équipe de Dunkerque (11e, 13 pts) en difficulté, mais accrocheuse.

Damien Durand (5 buts, 29 % des buts du Red Star) portera les espoirs offensifs audoniens, tandis qu'Enzo Bardeli (6 buts, 32 % de ceux de Dunkerque) sera l'atout majeur des Nordistes.

Montpellier (5e, 17 pts) tentera de confirmer sa bonne forme face à Clermont (13e, 13 pts). Malgré une attaque en difficulté (11 buts marqués), les Héraultais ont su se hisser dans le haut de tableau grâce à leur discipline tactique.

Les Clermontois, quant à eux, alternent le bon et le moins bon, mais restent sur deux victoires lors des quatre dernières journées. Ce match s’annonce ouvert.

Grenoble - Guingamp : deux équipes à la relance

Sans victoire lors des trois derniers matchs, Guingamp (10e, 15 pts) doit impérativement retrouver de l’allant pour ne pas s’enliser dans le ventre mou. Le déplacement à Grenoble (15e, 10 pts), qui reste également sur une série instable, constitue une belle occasion de repartir de l’avant.

Si Grenoble peine offensivement (11 buts), Guingamp pourra compter sur un allant offensif certain (18 buts inscrits depuis le début de saison).

Proches au classement, Rodez (12e) et Annecy (8e) visent une place dans la première moitié de tableau. Le RAF reste sur une défaite à Amiens, tandis qu’Annecy semble avoir trouvé des certitudes en giflant l'ASSE sur un score sans appel de 4-0. Ce duel pourrait permettre à l’un des deux de se repositionner dans la course aux places d’honneur.

Laval - Le Mans : derby crucial pour le maintien en Ligue 2

Le derby entre Laval (17e, 8 pts) et Le Mans (7e, 16 pts) s’annonce tendu. Après la rencontre non jouée face à Bastia à cause des vents violents, Laval est sous pression. Les Mayennais restent sur une série de cinq matchs sans victoire. En face, Le Mans réalise un début de saison convaincant, notamment grâce à Dame Gueye (4 buts, 27 % des buts manceaux). Un succès à l’extérieur serait un signal fort.

Reims (6e, 16 pts) se déplace à Boulogne (16e, 10 pts) avec l’ambition de recoller au peloton de tête. Malgré un nul face à Troyes, les Rémois restent solides et comptent sur leur cohérence collective pour faire la différence. Boulogne, de son côté, cherche à sortir de la zone de turbulence. Une victoire à domicile serait une bouffée d’oxygène.

Nancy – Bastia : mission survie pour le Sporting

Malgré un match en moins, Bastia reste scotché à la dernière place (4 pts) avec aucune victoire au compteur. Ce déplacement à Nancy (14e, 12 pts), une autre équipe en difficulté, pourrait valoir cher pour la suite de la saison. La colère exprimée par l'entraîneur corse Benoît Tavenot, suite au report contre Laval, pourrait servir de levier psychologique. Mais sur le terrain, Bastia devra enfin transformer ses intentions en points.

Cette 12e journée est marquée par un resserrement important au classement : seulement 4 points séparent la 3e et la 9e place. En bas de tableau, la situation de Bastia devient préoccupante. Laval, Boulogne, Nancy ou encore Grenoble sont également concernés par la lutte pour le maintien.

En tête, Troyes, Red Star, Pau et Saint-Étienne voudront se détacher, mais devront confirmer leur régularité pour certains ou réagir pour d'autres, comme l'ASSE. La montée ne se jouera pas en octobre, mais les dynamiques construites maintenant pèseront lourd en fin de saison.