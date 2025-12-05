Après avoir largement battu Ecotay Moingt (11-1) en Coupe, l’ASSE veut enchaîner un 3ᵉ succès consécutif en championnat. Face à Dunkerque, Eirik Horneland pourrait retrouver plusieurs cadres pour composer son groupe. Le norvégien a d’ailleurs fait son choix, qui vient d’être dévoilé par le club.

Saint-Etienne reste sur deux victoires en championnat et veut poursuivre sa lancée pour rester au contact de Troyes. Vainqueurs, il y a presque un mois, sur la pelouse du leader, les Verts ont ensuite battu Nancy lors de la 15ᵉ journée de Ligue 2. L’ASSE veut enchaîner face à une équipe de Dunkerque qui sait s’y prendre face aux favoris de cette saison 2025-2026.

Un déplacement périlleux

Le voyage dans le Nord s’annonce délicat pour l’ASSE. Dunkerque aime rendre la tâche délicate aux clubs du haut de tableau cette saison en Ligue 2. Les Nordistes se sont offert l’ESTAC en début de saison (2-0) avant de battre successivement Pau et le Red Star sur le score de 3-0 avant d’aller gagner 2-1 à Reims.

Cette saison, seuls Nancy et Montpellier ont ramené les 3 points du stade Marcel-Tribut. Les hommes d’Eirik Horneland sont prévenus avant leur dernier déplacement de la phase aller de Ligue 2 2025-2026.

Le groupe de l’ASSE

L'entraîneur stéphanois avait évoqué plusieurs incertitudes et absents lors du point presse de ce jeudi : “Parmi les joueurs qui seront forfaits pour cette rencontre, il y aura Lassana Traoré et Chico Lamba, mais également Lucas Stassin et Djylian N'Guessan. Un point d'interrogation subsiste sur la convocation de Mahmoud Jaber et Aïmen Moueffek. On retrouvera en revanche Joshua Duffus. Paul Eymard a dû écourter sa séance aujourd'hui (jeudi) donc je ne suis pas encore sûr qu'on pourra l'utiliser ce week-end."

De ce fait, plusieurs choix ont dû être effectués par le staff stéphanois. Les voici avec la liste des 18 joueurs qui se déplaceront à Dunkerque ce samedi à 20h.