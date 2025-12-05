Icône incontournable de l’ASSE, Bernard Champion s’apprête à tourner la page. À 80 ans, celui qui a tout connu au sein du club tire sa révérence après plusieurs décennies de service, dans l’ombre mais toujours au cœur de la maison verte.

Il y a des destins qui forcent le respect. Celui de Bernard Champion en est un. De joueur à bâtisseur du centre de formation, il aura consacré plus de sept décennies à l’ASSE.

De ses débuts en 1956 en catégorie pupilles, avec deux finales de Coupe Gambardella, à son rôle d’intendant général, Bernard Champion a traversé les époques. "J'ai connu toutes les équipes de jeunes, raconte le Stratien au sujet de son aventure sous la tunique verte (1956-1966) au micro du club. (...) Avec mes copains, tous des Stéphanois bon teint, nous avons gagné tous les titres départementaux. (...) Je jouais 8 ou 10."

L’homme derrière le centre de formation de l'ASSE

C’est au début des années 90 que Bernard Champion va poser la première pierre de l’un des plus grands projets de l’histoire du club : le centre de formation.

En 1993, face au manque d'infrastructures pour héberger les jeunes joueurs comme Julien Sablé ou Zoumana Camara, il repère une maison à La-Tour-en-Jarez. "C’était dans un état… Les lits, c’étaient des paillasses", se remémore ce dernier au micro du Progrès. Avec des moyens dérisoires, Bernard Champion récupère des lits d'internats, monte une équipe de cuisinier et crée un véritable lieu de vie.

Dans la foulée, il repère une opportunité unique. Celle de récupérer d’anciens terrains de quatorze hectares du groupe Casino. Bernard Champion remonte les filières et fait avancer le projet grâce à ses relations. Notamment avec Gérard Janvion et Roland Romeyer. "L’ASSE n’avait pas un rond. Alors on se dit qu’on va faire ça sous la forme associative", se remémore le Stéphanois pour Le Progrès. Le centre de formation de l’ASSE naît ainsi sous l’impulsion d’un homme de terrain, discret mais déterminé.

La mémoire vivante d'un club

Ce centre deviendra un point de passage pour les plus grandes équipes. L’Argentine de Zanetti, Batistuta et Simeone y pose ses valises. "Grâce à Osvaldo Piazza, nous avons mis nos installations à disposition de l'Argentine", se réjouit-il. D'autres grandes nations et clubs y passeront. Les Bleus d’Aimé Jacquet, le Brésil de Ronaldinho, le FC Porto de Mourinho, ou encore Al Nassr et le Dynamo Moscou. Car l’œuvre de Champion dépasse largement les frontières du Forez.

Son engagement ne s’est jamais démenti. Pendant 43 ans, il a tout fait : joueur, entraîneur, assistant de Robert Herbin, intendant, organisateur des stages d’été… jusqu’à son dernier jour. « J’avais dit que j’arrêterais à cette date fatidique de 80 ans », confie-t-il.

Bernard Champion a été une des mains discrètes derrière les plus belles pages de l'ASSE. Mais il part cet esprit tranquille de ceux qui savent avoir fait leur part.