Une semaine après la défaite à Reims, l’ASSE veut rebondir ce week-end face à Boulogne-sur-Mer. Les Verts ont chuté à la cinquième place en Ligue 2 et doivent se reprendre pour rester dans la lutte pour la montée directe. Voici le groupe retenu par le staff stéphanois pour le retour des Verts dans le Chaudron.

L’ASSE espère s’imposer demain soir à Geoffroy Guichard pour pouvoir rester au contact du wagon de tête. En cas de succès, les Verts pourraient notamment profiter de la rencontre entre Troyes et Le Mans soit pour repasser devant les Sarthois soit pour se rapprocher davantage du leader au classement.

Après sa défaite à Reims, l'équipe ligérienne a perdu deux places au classement. Une situation qui ne plait pas du tout dans le Forez. Les Verts sont pour l’heure loin de leurs ambitions du début de saison et doivent rapidement relancer la machine.

Ambiance tendue dans le Forez

La défaite de l'ASSE sur la pelouse du Stade de Reims est très mal passée auprès des supporters stéphanois. Dimanche, les Green Angels ont déposé une banderole devant le Centre Sportif Robert Herbin : « Direction en télétravail, joueurs en boîte de nuit, entraîneur à la rue, sans changements, c’est le naufrage assuré à Sainté ».

Le lendemain, les Magic Fans ont également ciblé les différents acteurs du club stéphanois : « ASSE 2026 : Vendue comme une équipe de cadors, coachée comme des amateurs, représentée par des clubeurs ». Ces messages sont clairs, un an et demi après leur arrivée au club, Kilmer semble avoir gaspillé leurs crédits auprès des supporters de l’ASSE. Une réaction immédiate est attendue à Saint-Etienne.

Les Verts auront l'occasion de montrer une réaction à domicile ce samedi soir. Pour la première fois depuis son succès 6-0 face à Pau, fin octobre, le Chaudron sera plein avec le retour du Kop Nord. Face aux palois, l'ASSE avait parfaitement réagi, trois jours après un lourd revers à Annecy où les supporters avaient déjà montré leur mécontentement en fin de rencontre.

Le groupe de l’ASSE