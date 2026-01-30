À peine la barre des 20 matches franchie, la Ligue 2 version 2025-2026 offre déjà une photo saisissante : Troyes garde la main en tête, mais derrière, tout le monde se marche dessus. De la 2e à la 7e place, six équipes se tiennent en quatre points seulement, tandis qu’en bas, chaque déplacement peut redistribuer les cartes. La 21e journée mettra justement aux prises plusieurs acteurs directs des deux courses.

Troyes (41 pts, +15) avance au rythme du leader, mais la bagarre est féroce derrière. Le Red Star (36, +11) reste dauphin, mais Reims (35, +13) et Le Mans (35, +6) sont au contact immédiat. L’ASSE (34, +10) a reculé, Dunkerque (33, +13) et Guingamp (32, +2) s’accrochent : à ce stade, un succès peut propulser, un faux pas peut faire glisser.

Ce qui frappe aussi, c’est la densité des équipes capables d’enchaîner : Reims et Dunkerque affichent un différentiel positif solide (+13), l’ASSE et le Red Star restent bien placés, et Guingamp, moins dominant dans les chiffres (+2), compense par l’efficacité de son buteur.

Le match au sommet : Troyes-Le Mans, duel de dynamiques

C’est l'une des affiches de cette 21e journée : Troyes reçoit Le Mans. D’un côté, le leader qui veut remettre un coup d’accélérateur et garder son matelas ; de l’autre, un promu devenu candidat crédible au top 3, déjà à 35 points après 20 journées.

L’enjeu est double : Troyes peut asséner un message à tous ses concurrents, tandis que Le Mans peut se rapprocher encore un peu plus des deux premières places. Avec si peu d’écart entre les poursuivants, la confrontation compte autant pour les points que pour la dynamique.

Reims en embuscade : déplacement piégeux à Clermont

Troisième, Reims se déplace à Clermont (12e, 22 pts, -4). Au classement, l’opposition paraît déséquilibrée, mais Clermont n’est pas complètement coulé : il navigue dans une zone où une série positive peut rapidement le remettre dans le bon wagon, surtout dans un championnat où les écarts restent contenus au milieu.

Reims, lui, joue gros dans la course au podium. Et l’équipe champenoise dispose d’un atout majeur : Keito Nakamura, déjà à 8 buts en 15 matches, l’un des joueurs les plus décisifs du championnat.

ASSE-Boulogne : obligation de se relancer à Geoffroy-Guichard

Cinquième, Saint-Étienne (34 pts) reçoit Boulogne-sur-Mer (15e, 20 pts, -10). Sur le papier, l’ASSE a une opportunité nette de reprendre de l’air et de se remettre dans le rythme des trois premières places, alors que Reims et Le Mans sont sur un tempo élevé.

Mais Boulogne joue aussi sa partition : promu, le club est au contact de la zone rouge et doit grappiller partout. Pour les Verts, l’enjeu dépasse le résultat : c’est aussi une question de confiance et d’efficacité offensive, avec l’obligation de faire parler les forces du moment. Zuriko Davitashvili (8 buts en 16 matches) reste la référence côté stéphanois, tandis qu’Augustine Boakye devra peser dans la création (5 passes décisives en 17 matches, meilleur total de l’ASSE... mais statistique figée depuis septembre !). Donnée importante : Eirik Horneland pourrait diriger pour la dernière fois les coéquipiers du capitaine Larsonneur avant l'arrivée probable de Philippe Montanier.

Dunkerque-Annecy : un choc intéressant entre candidats au top 7 de Ligue 2

Dunkerque (6e, 33 pts, +13) accueille Annecy (8e, 28 pts, +5). C’est typiquement le match qui peut faire basculer une équipe dans le wagon des sept premiers… ou la maintenir à distance.

Dunkerque a un profil très “Ligue 2” : solide, régulier, capable de marquer via plusieurs menaces. Thomas Robinet (9 buts) est au niveau des meilleurs artificiers, et les chiffres traduisent une vraie constance (+13). En face, Annecy avance sans bruit mais avec efficacité, porté notamment par Clément Billemaz (5 passes décisives), preuve d’une capacité à produire du danger même sans surdominer.

Le bas de tableau de Ligue 2 : Bastia, Laval, Amiens… la pression monte doucement

Tout en bas, Bastia (18e, 14 pts, -16) n’a plus beaucoup de marge et reçoit Nancy (14e, 21 pts, -11). Nancy n’est pas encore à l’abri, mais peut faire un pas important en cas de résultat positif.

Laval (17e, 16 pts, -14) reçoit Pau (10e, 28 pts, -4) : un duel déséquilibré sur le papier, mais crucial dans la quête de points de survie des Lavallois. Amiens (16e, 19 pts, -8) se déplace à Grenoble (13e, 22 pts, -6) dans un match charnière pour s’éloigner de la zone rouge.

Et puis il y a Rodez (11e, 26 pts, -3)-Red Star (2e, 36 pts). Le Red Star vise le très haut, mais Rodez peut s’appuyer sur un vrai créateur : Evans Jean-Lambert est le meilleur passeur du championnat avec 7 offrandes en 19 matches. De quoi rendre le match beaucoup moins confortable qu’il n’y paraît.

Les hommes à suivre : buteurs, passeurs… et leaders sous pression

En haut du classement des buteurs, Louis Mafouta (Guingamp) mène à 10 buts, mais la poursuite est dense : Tawfik Bentayeb (Troyes), Thomas Robinet (Dunkerque) et Damien Durand (Red Star) sont tous à 9. Nakamura et Davitashvili suivent à 8. Autrement dit : la 21e journée peut rebattre les cartes dans la course au titre de meilleur buteur.