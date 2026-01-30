À la veille de la réception de Boulogne-sur-Mer, l’AS Saint-Étienne traverse une nouvelle zone de turbulences. Alors que l’avenir d’Eirik Horneland semble scellé, l'ASSE a décidé d’annuler la conférence de presse d’avant-match, une décision qui n’est pas passée inaperçue… notamment auprès des journalistes.

Ce jeudi, l’Union des Journalistes de Sport en France (UJSF) a publié un communiqué officiel pour dénoncer une décision jugée contraire aux règles en vigueur. L’instance rappelle qu’en Ligue 1 comme en Ligue 2, chaque club est tenu d’organiser une conférence de presse obligatoire à la veille ou deux jours avant chaque rencontre, conformément à la convention signée avec la LFP.

Dans son communiqué, l’UJSF pointe clairement la responsabilité du club stéphanois. Si la situation sportive et institutionnelle actuelle est qualifiée « d’inédite et inconfortable », cela ne saurait justifier, selon elle, une telle entorse aux règles. L’organisation estime que l’ASSE cherche avant tout à protéger son entraîneur, dont le départ semble imminent, de questions jugées sensibles à l’approche de ce qui pourrait être son dernier match sur le banc.

« Pas aux médias de payer les conséquences d’une crise interne »

« Ce n’est pas aux médias de payer les conséquences d’une crise interne », insiste l’UJSF, qui considère que le droit à l’information des supporters et du public a été bafoué. Une prise de position ferme, qui illustre le malaise grandissant autour de la gestion de cette fin de cycle à Saint-Étienne.

L’UJSF précise toutefois qu’elle sera particulièrement vigilante samedi soir. La conférence de presse d’après-match, elle aussi obligatoire, devra bien se tenir. Eirik Horneland est donc attendu face aux journalistes à l’issue de la rencontre face à Boulogne-sur-Mer, quel que soit le scénario sportif.

À quelques jours d’un possible changement d’entraîneur, cette polémique ajoute une couche supplémentaire à une semaine déjà électrique dans le Forez. Sur le terrain comme en dehors, l’ASSE avance désormais sous tension maximale.

L'UJSF Rhône-Alpes "s'émeut" de la décision prise par l'ASSE

Le communiqué de l'UJSF :

"L’UJSF s’étonne et s’émeut que l’AS Saint-Etienne ait décidé unilatéralement de ne pas organiser de conférence de presse en amont de la rencontre de Ligue 2 qui opposera le club stéphanois et Boulogne-sur-Mer ce samedi.

C’est une violation claire de la convention passée entre la LFP et l’UJSF qui stipule dans son article 1.6 que « chaque club tiendra au minimum une conférence de presse obligatoire deux jours ou à la veille de chaque match de Ligue 1 ou de Ligue 2 ».

Que le club soit dans une situation inédite et inconfortable, et cherche à protéger des questions gênantes un entraineur qui sait par avance qu’il dirigera son dernier match, n’est pas une raison valable pour priver les médias de ce rendez-vous et donc lecteurs et auditeurs d’un accès à l’information.

C’est au club à assumer la crise et non aux médias à en payer les conséquences.

L’UJSF veillera à ce qu’Eirik Horneland se présente normalement à la conférence de presse à l’issue de la rencontre samedi soir, elle aussi obligatoire comme le prévoit la convention.

Le bureau de l’UJSF Rhône-Alpes"