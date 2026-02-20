Ce samedi soir, à l’occasion de la 24ᵉ journée de championnat, l’ASSE défiera Laval au Stade Geoffroy-Guichard. Les stéphanois sont sur un sans faute depuis l’arrivée de Philippe Montanier et espèrent poursuivre ainsi pour maintenir la pression sur ses concurrents directs. Voici le groupe retenu par l’ancien entraîneur de Toulouse pour la réception des Tangos.

De retour sur le podium le week-end dernier, les stéphanois espèrent à minima conserver leur place ce week-end. L’ASSE pourrait avoir l’opportunité de s’emparer de la tête du championnat demain soir en cas de contres performances de Reims et Troyes, demain après-midi.

Contrairement à ces deux équipes, les Verts sont sur une bonne dynamique et restent sur deux victoires consécutives. Philippe Montanier a permis aux stéphanois de retrouver confiance en prenant six points sur six possibles depuis son arrivée et espère continuer avec un nouveau succès dans le Chaudron

Deux performances attendues depuis septembre

Face à Laval, l’ASSE espère réaliser la passe de trois. Après plusieurs semaines délicates, les joueurs stéphanois ont réussi à s’imposer lors de deux rencontres consécutives en Ligue 2. Les Verts n’ont plus été en mesure de remporter trois matchs de suite depuis la mi-septembre. Le club forézien avait alors battu successivement Clermont (1-2), Reims (3-2) et Amiens (0-2).

À ce moment là, l’ASSE occupait la première place en Ligue 2 avant de la perdre, quelques jours plus tard. Face à Guingamp, les Verts s’étaient inclinés pour la première fois de la saison. Un revers qui avait permis à Troyes de s’emparer du fauteuil de leader et de ne plus le quitter. Ce samedi, en cas de défaite de Troyes à domicile face à Pau, les hommes de Philippe Montanier pourraient avoir l’occasion de retrouver la tête du classement. Pour cela, il faudra aussi espérer un faux pas de Reims face à Amiens à Auguste Delaune.

Le groupe de l’ASSE