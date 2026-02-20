L'ASSE reçoit Laval au Stade Geoffroy-Guichard ce week-end lors de la 24ᵉ journée de Ligue 2. Avant la rencontre, Irvin Cardona était présent devant les médias. L’ancien monégasque a évoqué sa nouvelle expérience en sélection avec Malte et son duel avec Virgil Van Dijk. Extraits.

Irvin Cardona (Attaquant de l’ASSE) : “J'ai rejoint la sélection depuis cette année. Ça fait pas mal de temps que j'étais en contact avec Malte et j'ai pris la décision d'y aller depuis cette année. Franchement, c'est que du bonheur de pouvoir partir jouer des matchs internationaux dans un pays incroyable parce que c'est super beau. J'ai été super bien accueilli.

C'est toujours bien de continuer à jouer aussi pendant les trêves, de garder du rythme. De jouer déjà des matchs internationaux. On a joué contre les Pays-Bas, on a joué des beaux matchs. Forcément, c'est plaisant. C'est aussi un objectif pour moi de performer là-bas.”

Cardona évoque son duel avec Virgil Van Dijk

Irvin Cardona (Attaquant de l’ASSE) : "C'est un plus. Je pense que c'est un plus et que ça ne peut m'apporter que des bonnes choses. Là actuellement on a un match de play-off pour la Nations League donc déjà de gagner ces deux matchs et puis je vous cache pas que c'est un peu aussi au jour le jour en sélection avec Malte. C'est une petite nation qui finit souvent dernier de ses poules et la dernière sélection on a réussi à finir avant dernier donc déjà c'était une première pour la sélection. C'est un premier pas et puis L'objectif c'est de grandir petit à petit en prenant le temps et en travaillant.

Ça me permet de voir aussi les les points sur lesquels j'ai besoin d'évoluer, parce que quand tu joues contre Van Dijk par exemple, tu te rends compte que c'est un niveau différent. Ça, le fait de garder du rythme aussi, parce que c'est important de pouvoir enchaîner les matchs. Je ne suis pas vieux, je vais avoir 29 ans, je ne suis pas non plus vieux, mais voilà, de pouvoir garder le rythme c'est toujours bien, de revenir après une trêve où peut-être on s'entraîne un petit peu moins parce qu'il faut s'y récupérer. Moi j'arrive encore avec plein d'énergie. “