Philippe Montanier à l’ASSE : le coach stéphanois assume de reprendre le meilleur du passage d’Eirik Horneland pour relancer la dynamique dans le Forez. Une stratégie saluée dans l’avant-match face à Laval par l’équipe de Peuple Vert.

À quelques heures du duel entre l’AS Saint-Étienne et Laval, le débat s’est naturellement invité autour du travail de Philippe Montanier. Arrivé pour redonner de l’élan aux Verts, le technicien ne balaie pas tout ce qui a été fait sous l’ère Eirik Horneland. Bien au contraire.

Dans l’émission d’avant-match, Romain l’a rappelé avec justesse : « Tout n’était pas à jeter sous Horneland ». Un constat lucide. Le technicien norvégien avait insufflé une vraie intensité. Une volonté de contrôler le ballon. Des principes forts. Mais aussi des déséquilibres. Un pressing parfois mal coordonné. Un management discuté.

Montanier, lui, semble avoir pris le temps d’analyser. De scanner. D’identifier ce qui pouvait servir au projet actuel.

Montanier capitalise sur l’héritage Horneland.

Le mot-clé est clair : continuité intelligente. Sous Horneland, l’ASSE avait montré des séquences intéressantes dans la gestion du ballon. Une capacité à mettre du rythme. À imposer une intensité supérieure à l’adversaire. Des éléments que Montanier n’a pas effacés.

Romain l’a souligné : « Il y a des choses qui étaient très bonnes notamment dans l’intensité et dans la gestion du ballon ». Le constat est partagé. Mais des ajustements étaient nécessaires. L’équilibre de l’équipe devait être revu. La coordination du pressing aussi. Et surtout, l’état d’esprit.

C’est là que Montanier apporte sa touche. Un cadre plus structuré. Un management plus posé. Une lecture pragmatique des forces du groupe. Il ne s’agit pas de renier le passé. Il s’agit de l’optimiser. Le technicien stéphanois avance avec méthode. Semaine après semaine. Sans emballement.

ASSE : patience avant de juger Montanier.

Sylvain tempère toutefois l’enthousiasme. « On finit la 3e semaine donc difficile d’en tirer des véritables enseignements. »

Trois semaines, c’est court. Très court. Les automatismes prennent du temps. Les hiérarchies se dessinent progressivement. Les fameux « gagnants-perdants » évoqués ne seront réellement visibles que dans trois ou quatre semaines.

L’ASSE est encore en phase d’observation. Les supporters veulent voir. Comprendre. Mesurer l’impact réel de Philippe Montanier. Les signaux sont encourageants. Mais prudence.

Romain conclut avec mesure : « On va prendre des pincettes et attendre semaine après semaine mais ça donne envie de les revoir. » Voilà peut-être le point le plus important.