Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc de l’ASSE, certains joueurs ont franchi un cap tandis que d’autres ont vu leur statut évoluer. Entre confirmations et remises en question, le nouvel entraîneur redistribue les cartes dans le vestiaire stéphanois.

Deux victoires consécutives. Un jeu plus direct. Une hiérarchie qui se dessine. Montanier impose progressivement sa patte. Et forcément, tout le monde ne vit pas ce changement de la même manière.

Les gagnants du système Montanier à l'ASSE

Ben Old, l'ASSE tient un nouveau latéral gauche

Déjà repositionné par Eirik Horneland en l’absence d’Ebenezer Annan, Ben Old a franchi un cap. Le Néo-Zélandais s’est imposé comme un titulaire en puissance.

Solide lors des deux dernières rencontres, il enchaîne les minutes avec sérieux. Plus protégé dans un système plus compact, plus en confiance, il devient doucement un spécialiste du poste. Il lui reste une marge de progression, mais aujourd’hui, il part avec une longueur d’avance dans le couloir gauche.

Irvin Cardona, le grand retour

Chouchou du Chaudron lors de la dernière montée, Irvin Cardona alternait le bon et le moins bon sous Horneland. Peu à l’aise dans un jeu de possession souvent trop figé, il semble libéré dans le football plus direct prôné par Montanier.

Son profil de mangeur d’espaces colle parfaitement au nouveau projet de jeu. Décisif face à Montpellier, passeur pour Zuriko Davitashvili à Guingamp, Cardona retrouve de l’impact. La Ligue 2 est prévenue : il redevient un facteur X pour l'ASSE.

Augustine Boakye, l’indispensable

Déjà très utilisé auparavant, Augustine Boakye continue de monter en puissance. Le changement d’entraîneur ne l’a pas freiné, bien au contraire.

Repositionné en relayeur face à Guingamp, il a surpris. Et convaincu. Capable d’évoluer sur l’aile, en meneur ou désormais plus bas, le Ghanéen devient incontournable à l'ASSE. Sa polyvalence en fait un atout majeur dans la rotation.

Djyllian Nguessan, un frémissement ?

La question mérite d’être posée. Peu utilisé ces dernières semaines, séduisant à l’entraînement et en réserve, Djyllian Nguessan a eu sa chance. Sans être flamboyant à Guingamp, il a appliqué les consignes. Travail défensif, discipline, implication. Son style parfois nonchalent n'a pas séduit tout le monde. De quoi relancer la concurrence en attaque ? Montanier pourrait lui offrir d’autres opportunités.

Les joueurs fragilisés à l'ASSE ?

Aïmen Moueffek sous pression

Sorti à l’heure de jeu face à Montpellier, il n’avait pas caché sa frustration. Le Marocain a débuté sur le banc à Guingamp.

Précieux à son entrée, il devra néanmoins convaincre sur la durée. La concurrence s’intensifie au milieu. Montanier semble vouloir s’appuyer sur cette émulation pour maintenir tout le monde sous pression.

Ebenezer Annan, la place perdue

Le latéral ghanéen a perdu sa place au profit de Ben Old. Opportuniste, le Néo-Zélandais a saisi sa chance.

Annan devra redoubler d’efforts pour inverser la tendance. Sa prestation en réserve la semaine dernière n’a pas convaincu. Au contraire. La réaction est attendue.

Nadir El-Jamali, en attente

Incontournable pendant la vague d’absences, Nadir El-Jamali avait su se rendre utile grâce à sa polyvalence.

Touché par une petite blessure, il n’a pas participé au dernier succès. Entré en fin de match contre Montpellier, il est encore trop tôt pour parler de déclassement. Mais la concurrence s’est densifiée. À lui de saisir sa prochaine opportunité.

Philippe Montanier a relancé une dynamique. Mais il a surtout relancé la compétition interne. À douze journées de la fin, chaque détail comptera. Les statuts évoluent. Les cartes sont rebattues. Et dans ce sprint vers la montée, seuls les plus constants garderont leur place.