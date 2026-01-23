Après avoir retrouvé le succès et le podium de Ligue 2, l’ASSE veut enchaîner ce week-end face à un concurrent direct. Les Verts se rendent à Reims pour confirmer leur victoire face à Clermont et espérer prendre cinq longueurs d'avance sur les Champenois. Voici le groupe retenu par Eirik Horneland pour le déplacement au Stade Auguste-Delaune.

Les hommes d’Eirik Horneland sont parvenus à retrouver le podium la semaine passée en s’imposant sur la plus petite des marges face à Clermont (1-0). L’ASSE a également profité d’une défaite des Rémois à Troyes pour repasser devant leur prochain adversaire.

Les Verts veulent désormais confirmer ce succès pour maintenir la pression sur le Red Star, tout en évitant de laisser Troyes prendre trop d’avance en tête de la Ligue 2. L’ASSE peut réaliser une bonne opération ce week-end en creusant l’écart avec certains de ses concurrents. Six des sept premières équipes du classement s’affrontent ce week-end.

Choc de haut de tableau à venir pour les Verts

La rencontre entre les Rémois et les Stéphanois se présente comme une affiche entre la deuxième meilleure équipe à domicile et la seconde meilleure équipe à l’extérieur cette saison. Un choc au sommet entre deux clubs historiques du football français désireux de rejouer rapidement en première division.

Relégués de Ligue 1 la saison dernière, Reims et l’ASSE ambitionnent de retrouver l’élite à court terme. Le club champenois n’a pas clairement affiché l’ambition de remonter dès cette saison, mais avait évoqué un retour en Ligue 1 d’ici deux ans. Les Verts, de leur côté, n’ont jamais caché leur ambition de remporter le championnat et de reprendre l'ascenseur vers l’élite en juin.

Un choc qui s'était soldé sur un match très plaisant à l'aller avec une victoire stéphanoise 3-2. L'ASSE avait probablement livré sa meilleure prestation de la saison ce jour-là.

Le groupe de l’ASSE