À 24 ans, Bilal Benkhedim rejoint le MC Oran après avoir retrouvé des couleurs au Luxembourg. Une trajectoire faite de promesses, d’illusions, et d’un nouveau départ loin de l'ASSE.

Il était l’un des joyaux du centre de formation de l’AS Saint-Étienne (ASSE). En 2019, Bilal Benkhedim inscrit le premier but de la finale victorieuse de la Coupe Gambardella contre Toulouse (2-0), dans une équipe des Verts qui fait alors rêver. Sa vision du jeu, sa qualité de passe et son aisance technique en font un meneur prometteur. À l’époque, on le voyait en haut de l’affiche. Mais la réalité du football professionnel a été plus cruelle.

Lancé dans le grand bain par Claude Puel, il dispute huit matchs avec l’équipe première de l’ASSE (dont six en Ligue 1) entre 2019 et 2022. Malgré ses qualités, il ne parvient jamais à s’imposer durablement dans l’effectif. En fin de contrat en 2022, il quitte le Forez "pour rebondir". Mais ce tremplin espéré se transforme en longue traversée du désert.

Le rebond manqué… puis retrouvé au Luxembourg

La saison 2022-2023 est un échec au Puy Foot 43. Celle qui suit (2023-2024), avec la réserve du Stade Lausanne Ouchy en Suisse, n’est pas plus réussie. Il y croise d’anciens Verts comme Charles Abi ou Jérémy Vachoux, sans réussir à relancer sa carrière. Le 4 juillet 2024, à 23 ans, Benkhedim prend un pari fort : signer au F91 Dudelange, troisième du championnat luxembourgeois et qualifié pour la Ligue Europa Conférence.

Un choix gagnant. En 2024-2025, il retrouve enfin du rythme et de la constance avec 25 apparitions (3 buts, 2 passes décisives). Cette saison, il monte en puissance et affiche déjà 8 buts et 6 passes décisives en 17 matchs. Meneur de jeu libéré, il redevient enfin celui qu’on avait entrevu dans les équipes de jeunes de l’ASSE.

Un nouveau départ au MC Oran

Ses prestations au Luxembourg attirent des convoitises. Mais c’est en Algérie que Bilal Benkhedim décide de poser ses valises pour franchir un cap. Il s’est engagé jusqu’en 2028 avec le MC Oran, actuel 4e du championnat après 15 journées. Il y remplace poste pour poste Chahreddine Boukholda, formé à Monaco et transféré récemment au MC Alger.

À 24 ans, le natif d’Alès veut désormais de la stabilité, du temps de jeu et de la visibilité. Le championnat algérien, plus exposé, pourrait lui offrir cette opportunité. Après des années d’errance, c’est peut-être enfin le bon moment pour confirmer tout le talent entrevu à l’ASSE.

Un parcours formateur à l'ASSE

Bilal Benkhedim aura porté le maillot vert dans toutes les catégories. U17, U19, réserve, puis équipe première. Sous les ordres de Razik Nedder, Jean-Philippe Primard ou encore Lilian Compan, il empile les buts en jeunes : 23 réalisations en U17, 7 en U19. Il participe aussi activement à la victoire en Gambardella.

Chez les pros, son passage reste anecdotique : 6 matchs de Ligue 1, 1 en Ligue Europa, 1 en Coupe de la Ligue et 1 en Coupe de France. Mais ceux qui l’ont vu évoluer chez les jeunes n’ont rien oublié. Et à Oran, tous espèrent le voir enfin s’épanouir.

Source : MC Oran, ASSE, F91 Dudelange