L’ASSE enchaîne en Ligue 2. Trois jours après un déplacement raté à Annecy, les Verts retrouvent le Chaudron face à plusieurs anciens de la maison ligérienne. Les hommes d’Eirik Horneland reçoivent le Pau FC de plusieurs anciens stéphanois. Les ligériens n’ont plus gagné à Geoffroy Guichard depuis le 20 septembre et doivent changer la donne. Le coach norvégien a choisi son groupe pour la réception des Palois ce mardi soir.

Ce mardi soir, les stéphanois vont retrouver plusieurs de leurs anciens joueurs dans le Chaudron. Formé au club, Noah Raveyre n’a pas eu l’opportunité d’avoir réellement sa chance sous le maillot Vert. Le jeune portier n’a disputé que quelques minutes avec l’ASSE et n’avait pas eu l’occasion de briller, lors d’une partie ou les stéphanois étaient réduits à 8. Cheikh Fall, n’a quant à lui connu que 84 minutes avec les pros en 3 saisons différentes et a rejoint Pau cet été.

Anthony Briançon a également fait le chemin direct entre Saint-Etienne et le Béarn cet été. Après une saison blanche avec l’ASSE en 2024-2025, l’ancien capitaine forézien retrouve du temps de jeu sous les ordres de Nicolas Usaï. L’ancien nîmois, qui faisait partie des visages de la remontée des Verts en 2023-2024, n’a jamais eu l’opportunité d’avoir sa chance la saison dernière en Ligue 1. L'avignonnais de naissance est incertain de revenir dans le Chaudron demain soir.

Un retour crucial en défense

L’AS Saint-Étienne a été privée de plusieurs de ses défenseurs centraux ces dernières semaines. Maxime Bernauer, exclu face à Guingamp, fin septembre, est de nouveau autorisé à jouer après 3 matchs de suspension. Le défenseur formé au Stade Rennais postule pour faire son retour comme titulaire à son poste de prédilection. Le joueur définitivement recruté par l’ASSE cet été n’a pas encore eu l’opportunité de jouer dans l’axe depuis son retour de blessure, fin août dernier.

Autre absent majeur derrière, Chico Lamba sera encore absent pour plusieurs échéances. Le portugais a été opéré début octobre et attend de pouvoir revenir sur les terrains prochainement. Au vu de ses absences, l’ASSE a réintégré Yvann Maçon puis Dylan Batubinsika lors des 2 dernières rencontres. Indésirables jusque-là, les deux joueurs ont pu retrouver la compétition avec le groupe pro et offrent de nouvelles solutions à Eirik Horneland. Le guadeloupéen, réintégré et titulaire il y a 10 jours, n'est pas réapparu dans le groupe à Annecy. Lors de cette partie en Haute-Savoie, Augustine Boakye a été touché au genou. De quoi remettre en cause sa participation pour la rencontre face à Pau. Le ghanéen a été testé cet après-midi quant à sa disponibilité pour une éventuelle présence dans le groupe et est bien présent.

Luan Gadegbeku, de retour à l’entraînement collectif il y a environ deux semaines, est apte pour un retour dans le groupe. Le milieu formé au club semble être l’une des alternatives les plus probables pour remplacer numériquement Igor Miladinovic. Le serbe ne connaît pas encore la durée de sa suspension, mais manquera la rencontre face à Pau. Djylian N’Guessan qui est au repos depuis son retour de la Coupe du Monde U20 ne sera pas de la partie.

Le groupe de l’ASSE