L’ASSE va enchaîner un second match en 3 jours, après s’être rendu à Annecy ce week-end, les Verts accueillent Pau ce mardi soir. Une rencontre qui se dispute pour le compte de la 12e journée de Ligue 2. Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse pour livrer ses impressions.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "Maxime Bernauer est disponible après sa suspension, tout comme Luan Gadegbeku qui a pris du temps de jeu en Réserve. Augustine Boakye a un problème au genou après le match à Annecy, on va prendre une décision le concernant dans l'après-midi. À part la suspension d’Igor Miladinovic et les absents de plus longue date, comme Chico Lamba, les autres sont disponibles."

Horneland en veut plus

Bien au-delà du résultat négatif (4-0), l'entraineur norvégien n'a pas aimé l'attitude de ses joueurs. Ce n'est pas la première fois qu'il pointe du doigt une certaine suffisance de son groupe. À Annecy, les Verts étaient pourtant prévenus. Ils ont été punis. Horneland le rappelle, mais s'implique dans les responsables de cette contre-performance majeure.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "On doit avoir un sentiment de revanche. Ça commence par mettre de l’énergie, avant même de parler de football. (…) Je ne pointe pas que les joueurs quand je dis que c’est dans les attitudes que nous ne sommes pas au niveau. C’est un effort collectif qu’on doit tous faire dans l'équipe."

L'ASSE doit réagir !

Si jusque-là, les Verts pouvaient se réfugier derrière un bilan comptable satisfaisant, le compte n'y est plus ces dernières semaines. Le compteur point doit de nouveau tourner du côté de l'AS Saint-Etienne. À commencer par ce mardi soir !

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "On a perdu trois de nos quatre derniers matchs, ce n’est pas acceptable. Au-delà des résultats, les performances ne sont pas au niveau. (…) C’est une bonne chose d’avoir l’occasion de revenir immédiatement sur les terrains pour nous sortir de cette situation dans laquelle on s’est mis nous-mêmes. On doit réagir face à cette grosse opposition paloise.

Je ressens vraiment le besoin de revenir sur le terrain et de prendre notre revanche. J'espère que les joueurs sont dans le même état d'esprit parce que moi, je n'aime pas du tout cette situation. C'est quelque chose qui me laisse un peu mal à l'aise"