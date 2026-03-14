L’ASSE se déplaçait ce samedi soir sur la pelouse de Grenoble au Stade des Alpes dans le cadre de la 27e journée de Ligue 2. Une rencontre importante pour les Verts qui reste poursuivie par une meute d'équipes victorieuses ce week-end et face à une formation grenobloise déterminée à prendre des points précieux devant son public.À l’issue de la rencontre qui n'a pas pu départager les deux équipes (0-0), les entraîneurs des deux équipes se sont présentés au micro de beIN Sports afin de livrer leur analyse et de revenir sur le scénario du match.

Franck Rizzetto (entraîneur de Grenoble) : « Quand on est capable d’arrêter la série de Saint-Étienne et de montrer ce que l’on a montré ce soir, forcément on est satisfait. Mais on n’a pas encore résolu notre problème principal : marquer des buts. En face, il y avait aussi un très grand gardien. Apparemment, il a été critiqué, mais ce soir il a montré ses qualités. Cela fera sûrement taire certaines critiques.

Il faut aborder les matchs avec cet état d’esprit. Pour qu’il y ait un beau match, il faut deux belles équipes. En face, il y avait une très bonne équipe. Mais je sais que nous sommes capables de produire ce type de prestation. Notre saison a été marquée par beaucoup d’irrégularité. J’espère que tout le monde restera concerné pour la fin du championnat afin de reproduire ce genre de match. »

Rizzetto : "Pas d’autre choix que de rivaliser avec une équipe de ce niveau"

« On n’avait pas d’autre choix que de rivaliser avec une équipe de ce niveau. Les entrants ont aussi su se mettre dans le tempo. C’est ce qu’on attend de cette équipe. On a su jouer, créer du danger et bien défendre. Faire un clean sheet face à une équipe qui avait marqué à chaque match, c’est positif.

Ce qui nous a manqué ce soir, c’est la qualité dans les centres, l’occupation de la surface et la présence sur les seconds ballons. Il faut être encore plus présents dans ces zones. On travaille ces aspects au quotidien, mais il faut réussir à les reproduire en match. »

Philippe Montanier (ASSE) : "Nos choix offensifs et nos avant-dernières passes n’ont pas été assez justes"

Philippe Montanier (entraîneur de l'ASSE) : « On a eu la maîtrise du ballon, bien sûr. Mais on voit bien que la maîtrise n’est pas l’essentiel. L’essentiel, c’est de se créer des occasions franches et, ce soir, nous avons été en dessous de nos standards dans ce domaine.

Grenoble a fait un très gros match. Mais nous savons aussi que, chaque samedi, les équipes jouent un peu le match de l’année contre nous. À nous donc d’être encore plus performants. On a fait de mauvais choix et on a manqué de qualité technique dans le dernier tiers offensif.

Zuriko Davitashvili a changé de poste en fin de match parce que je sais qu’il est habitué à évoluer à ce poste en sélection. On avait besoin d’être plus offensifs. Joshua Duffus pouvait nous apporter de la vitesse et c’est un attaquant pur. On a donc pris des options très offensives, car on voulait gagner ce match. Mais la volonté ne suffit pas toujours.

Je trouve qu’il y a eu de la construction dans notre jeu, peut-être même un peu trop. On n’a pas assez joué dans le dos de leur défense. On voulait approcher leur surface, mais nos choix offensifs et nos avant-dernières passes n’ont pas été assez justes. »

Philippe Montanier (ASSE) : "L’équipe a montré de la solidité et de la solidarité"

« Chaque point est précieux. Quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. On avance un peu moins vite avec un nul qu’avec une victoire, mais si on fait cinq victoires et un nul tous les six matchs, je signe tout de suite.

Brice Maubleu a été fidèle à lui-même toute la semaine. Nous avons une grande confiance en lui. Notre capitaine Gautier Larsonneur n’était pas là, mais nous sommes rassurés d’avoir un gardien de ce niveau. Il a été déterminant.

L’équipe a montré de la solidité et de la solidarité. Voir nos attaquants s’arracher en fin de match près de la surface donne beaucoup de force au collectif. Et autre point positif : nous enchaînons un deuxième, puis un troisième clean sheet. C’est toujours bon à prendre. La maîtrise a été correcte, mais notre animation offensive est restée en dessous de nos standards. »