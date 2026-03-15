L'ASSE faisait le court déplacement en Isère pour y affronter le GF38 ce samedi à 20h. Malheureusement, les Verts n'ont pas réussi à faire sauter le verrou grenoblois (0-0). Voici les tops et flops de ce match.

Avec un 5 sur 5 depuis l’arrivée de Montanier, les Verts ont retrouvé le plein de confiance et le haut de tableau. Ce samedi, l’ASSE se déplaçait à Grenoble. Et le club du Forez repart du Stade des Alpes avec un point. Score final : 0-0. Voici les tops et flops de la rencontre.

Face à des Isérois qui aimeraient se maintenir en Ligue 2 le plus rapidement possible, la tâche s’annonçait difficile pour l’ASSE.

Une première animée

Dans ce match, les premières occasions arrivent rapidement. Dès la 4ᵉ minute, Benet met à contribution le gardien stéphanois Maubleu. Mais les Verts répondent quelques minutes plus tard. À la 13ᵉ minute, Nadé sert Miladinovic qui tente sa chance du gauche en vain. La mi-temps se solde sur un score toujours vierge.

Un but en deuxième ?

Dès la reprise, Grenoble se montre dangereux. Diaby est devant les six mètres et place une reprise gauche, mais Maubleu est impeccable.

À la 58ᵉ minute, le portier stéphanois est décisif avec une double parade spectaculaire. Les Grenoblois sont proches de marquer comme l'atteste cette dernière action sauvé sur la ligne par Augustine Boakye. 0-0, c'est le score final ! Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre.

Les tops de l’ASSE

Brice Maubleu

Titulaire en l’absence de Gautier Larsonneur, Brice Maubleu était aligné dans les cages vertes pour la première fois en championnat depuis son arrivée. Et il a répondu présent avec un match parfait, réalisant des interventions décisives pour préserver sa cage inviolée. Un match rassurant pour lui qui était de retour en Isère !

La série d’invincibilité continue

Cela fait six matchs maintenant que les Verts n’ont plus perdu. Mieux encore, ils ont réalisé cinq victoires. Seul le nul concédé ce samedi soir stoppe les victoires des Verts, mais ils ont aussi su ne pas perdre. Une chose pas facile à faire.

Les flops de l’ASSE

L’entrée de Joshua Duffus

Entré à l’heure de jeu, Duffus n’a pas su montrer toute l'étendue de son talent. Utilisé dans un rôle d'ailier encore une fois, il a été en difficulté dans le jeu et ne gagne pas de points envers son coach Montanier.

Le manque d’idée offensive

Les Verts ont eu du mal à se créer des occasions ce samedi soir. Mais ils ont été bien pris par la défense grenobloise, solide dans les duels ! Le gardien grenoblois Diop n'a pas eu à s'employer mis à part sur la frappe de Miladinovic en première période.

La sortie sur blessure de Le Cardinal

Titulaire depuis son arrivée dans le Forez, Le Cardinal est devenu un homme clé du système Montanier mais il est sorti sur blessure après une gêne musculaire à la cuisse à la 80eme minute. Néanmoins, à l'issue de la rencontre, le coach stéphanois s'est montré rassurant. Chico Lamba jouera lui ce dimanche avec l'équipe réserve contre Dijon.

Quentin Verchère