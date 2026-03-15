⭐ Brice Maubleu (7)

Titularisé à la place de Larsonneur, Maubleu a été l’un des hommes clés de la soirée stéphanoise. Il réalise notamment une double parade spectaculaire en seconde période devant Benet qui maintient les Verts à flot. Très sûr dans ses sorties et ses prises de balle, il a rassuré sa défense dans un match où Grenoble s’est montré dangereux par moments. Battu sur une énorme occasion de Mouazan en fin de match, il est sauvé par Boakye, bien placé au second poteau. Une prestation solide qui permet à l’ASSE de repartir avec un point.

Julien Le Cardinal (6)

Le défenseur central et néo-capitaine a livré une prestation sérieuse dans les duels et dans la gestion des ballons aériens. Il s’est aussi signalé par quelques montées balle au pied intéressantes, notamment une percée dans l’axe en première période. Sur coup de pied arrêté, il a failli ouvrir le score de la tête mais manque de puissance pour tromper Diop. Globalement appliqué dans son placement, il a tenu son rang jusqu’à sa sortie sur blessure en fin de match.

Kévin Pedro (6)

Positionné sur le côté droit de la défense, Pedro a livré un match propre et discipliné. Il s’est montré volontaire dans ses montées, notamment sur une projection en début de seconde période dans la surface adverse. Défensivement, il a répondu présent dans les duels face aux attaques grenobloises. Replacé dans l’axe après la sortie de Le Cardinal, il a su garder sa concentration jusqu’au bout.

Mickaël Nadé (6)

Le patron de la défense stéphanoise a encore montré sa puissance dans les duels et sa capacité à sécuriser la profondeur. Il s’est aussi illustré par une percée balle au pied intéressante qui a amené une frappe de Miladinovic. En fin de match, il connaît toutefois une grosse frayeur en manquant une intervention qui offre une énorme occasion à Mouazan. Heureusement pour lui, l’ASSE s’en sort sans encaisser de but.

Ben Old (6)

Très actif dans son couloir gauche, Old a apporté de l’énergie tout au long de la rencontre. Il a su contenir les tentatives adverses tout en se projetant régulièrement vers l’avant. Sa frappe croisée en première période oblige Diop à intervenir. Défensivement solide face à Zahui, il a livré un match complet dans son registre.

Abdoulaye Kanté (6)

Au milieu de terrain, Kanté a apporté sa puissance et son impact physique dans les duels. Très présent dans la récupération, il a permis à l’ASSE de garder une certaine maîtrise territoriale. Sa frappe lointaine en seconde période n’a toutefois pas trouvé le cadre. Averti pour une main, il a malgré tout tenu son rôle de stabilisateur dans l’entrejeu.

Igor Miladinovic (4)

Le milieu serbe a connu une soirée plus compliquée. S’il se procure une frappe intéressante en première période, bien repoussée par Diop, il a ensuite eu du mal à peser sur le jeu. Son influence dans l’animation offensive est restée limitée et il a souvent été imprécis dans ses transmissions. Frustré à sa sortie, il n’a pas réussi à imposer son rythme dans cette rencontre.

Augustine Boakye (5)

Très actif dans l’entrejeu, Boakye a beaucoup travaillé à la récupération et dans le pressing. Il a tenté d’apporter du mouvement autour de ses partenaires offensifs sans toujours trouver les bons décalages. Son action la plus marquante reste ce sauvetage crucial en fin de match en contrant la frappe de Mouazan à bout portant. Une prestation courageuse mais encore beaucoup trop irrégulière.

Lucas Stassin (5)

L’attaquant belge a été discret dans une rencontre où l’ASSE a manqué de tranchant offensif. Il se procure toutefois une belle occasion en première période avec une frappe enroulée qui passe de peu au-dessus. Peu servi dans de bonnes conditions, il a souvent dû décrocher pour toucher le ballon. Son activité n’a pas suffi à désorganiser la défense grenobloise.

Zuriko Davitashvili (6)

Le Géorgien a alterné le bon et le moins bon dans cette rencontre. S’il a parfois manqué de mobilité en première période, il a tenté de dynamiser le jeu stéphanois par ses prises de balle et ses accélérations. Repositionné plus axial en seconde période, il a cherché à créer des décalages et a aussi beaucoup travaillé défensivement. Son engagement (mais également son agacement à l'encontre de M. Buquet) lui vaut un carton jaune en fin de match.

Irvin Cardona (4)

L’ailier stéphanois est passé à côté de son match. Malgré quelques tentatives pour provoquer sur son côté, il a souvent manqué de justesse dans ses centres et ses choix offensifs. Sa frappe largement au-dessus en fin de match illustre une soirée frustrante. Trop imprécis techniquement, il n’a jamais réussi à peser réellement sur la défense grenobloise.

👔 Philippe Montanier (5)

Après cinq victoires consécutives, l’entraîneur stéphanois concède son premier nul sur le banc des Verts. Son équipe a globalement maîtrisé le ballon mais a manqué d’efficacité et de créativité dans le dernier tiers. Les ajustements offensifs en seconde période, notamment avec l’entrée de Duffus et le repositionnement de Davitashvili, n’ont pas suffi à faire basculer la rencontre. Au final, l’ASSE peut même s’estimer heureuse de repartir avec un point au vu des grosses occasions grenobloises en fin de match.