Face à l’ASSE, Grenoble a accroché un nul (0-0) et contenu la meilleure attaque du championnat. Mais le défenseur Matthéo Xantippe n’a pas caché sa frustration après la rencontre. Selon lui, les Verts étaient prenables et le GF38 aurait pu repartir avec les trois points.

L’AS Saint-Étienne n’a pas réussi à trouver la faille face à Grenoble. Un match fermé qui s’est soldé par un score nul et vierge (0-0). Si les Verts conservent leur solidité offensive sur l’ensemble de la saison, ils sont cette fois restés muets.

Côté grenoblois, le sentiment est partagé. Dans les colonnes du Dauphiné Libéré, le défenseur Matthéo Xantippe a évoqué une certaine satisfaction. Celle d’avoir réussi un match solide face à l’une des équipes les plus performantes du championnat.

Mais derrière ce sentiment positif se cache aussi une frustration. Grenoble a eu des situations pour faire la différence. Et selon le défenseur, un but aurait pu changer le visage de la fin de match.

Une ASSE solide mais sans efficacité

Pour Grenoble, ce nul a malgré tout une valeur particulière. Contenir la meilleure attaque du championnat n’est jamais anodin. Les Isérois ont affiché une discipline défensive remarquable pendant 90 minutes.

« On est satisfait parce que, pour une fois, on a fait un match complet, du début à la fin », explique Matthéo Xantippe.

Le défenseur souligne la solidité collective de son équipe. Selon lui, Grenoble a su livrer une prestation aboutie, avec de l’intensité et de l’engagement.

Mais l’analyse ne s’arrête pas là. Car malgré cette performance défensive, le GF38 nourrit quelques regrets.

« On est aussi frustré parce qu’on a des occasions de marquer un but, qui nous aurait libérés à la fin », poursuit-il.

En clair, Grenoble estime avoir laissé passer une belle opportunité face à une ASSE jugée accessible sur ce match.

Grenoble retrouve le plaisir face aux Verts

Au-delà du résultat, ce match semble avoir redonné de l’énergie au groupe grenoblois. Matthéo Xantippe insiste sur l’état d’esprit retrouvé dans le vestiaire.

« Toute la semaine, on avait parlé de prendre du plaisir », confie-t-il.

Le défenseur explique que l’équipe traversait une période plus délicate mentalement. Ce nul face aux Verts pourrait donc servir de déclic pour la suite de la saison.

L’ambiance au stade a également marqué les joueurs. Le soutien du public a été un facteur important dans l’engagement affiché sur la pelouse.

« Le soutien du public nous a fait chaud au cœur. Ça booste et ça donne l’énergie de se donner à fond. »

Grenoble repart donc avec un point précieux. Mais le sentiment dominant reste celui d’une occasion manquée. Les Isérois espèrent désormais transformer ce regain de confiance en victoires.

Car l’objectif reste clair : assurer rapidement le maintien.

« C’est un bon point de pris, on pouvait en prendre trois. Il nous faut encore une ou deux victoires pour le maintien », conclut Xantippe.

Une déclaration qui résume bien l’impression laissée par ce match : un point encourageant pour Grenoble… et une ASSE que certains adversaires commencent à considérer comme prenable.