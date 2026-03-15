L’ASSE perd du terrain dans la course à la montée après la 27e journée de Ligue 2. Avec ce nul à Grenoble (0-0), les Verts restent au contact du leader Troyes avant la clôture de la journée avec Annecy-Troyes ce lundi soir. Le championnat reste extrêmement serré dans le haut du classement.

La 27e journée de Ligue 2 a encore rebattu les cartes dans la lutte pour la montée. Si l’AS Saint-Étienne n’a pas réussi à faire sauter le verrou du GF38 (0-0), les hommes de Philippe Montanier restent parfaitement placés dans la course.

Ce résultat permet aux Verts de totaliser 50 points, soit seulement un de moins que Troyes, leader provisoire avec 51 unités. Une situation intéressante pour l’ASSE puisque les Aubois doivent encore disputer leur match de clôture ce lundi sur la pelouse d’Annecy.

Derrière ce duo, la bataille reste intense. Le Mans, vainqueur spectaculaire à Nancy (4-2), consolide sa troisième place avec 47 points. Le Red Star, grâce à un succès précieux face à Dunkerque (1-0), reste lui aussi bien placé dans la course aux premières places.

L’ASSE solide mais freinée à Grenoble

Le déplacement à Grenoble s’annonçait piégeux et il l’a été. Dans un derby toujours engagé, les Verts n’ont pas réussi à trouver la faille malgré plusieurs situations intéressantes.

Ce match nul (0-0) permet néanmoins à l’ASSE de poursuivre sa série et surtout de maintenir l’écart avec ses poursuivants directs. La solidité défensive reste l’un des points forts de l’équipe de Philippe Montanier dans cette phase cruciale de la saison.

Dans le même temps, plusieurs concurrents ont marqué des points importants. Rodez s’est offert une victoire marquante à Reims (2-1) et se rapproche du top 5. Montpellier a également assuré face à Laval (2-0) pour rester au contact du haut de tableau.

Plus bas, Pau a réalisé un joli coup à Clermont (1-0) tandis que Guingamp s’est imposé contre Amiens (1-0). Ces résultats confirment la densité de cette Ligue 2 où chaque point compte.

Une clôture qui peut tout changer

Tous les regards sont désormais tournés vers la rencontre Annecy – Troyes, qui clôturera cette 27e journée.

En cas de victoire, Troyes pourrait creuser un petit écart en tête et porter son avance à quatre points sur l’ASSE. À l’inverse, un faux pas relancerait totalement la bataille pour la première place.

Pour les Verts, l’objectif reste clair : rester au contact et profiter du moindre faux pas du leader. À onze journées de la fin, la lutte pour la montée directe est plus ouverte que jamais.

Et si l’ASSE n’a pas gagné à Grenoble, ce point pris à l’extérieur pourrait compter au moment de faire les comptes.

Classement Ligue 2 après 27 journées