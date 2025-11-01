Avant de recevoir l’AS Saint-Étienne, Grégory Poirier a livré un discours lucide et ambitieux. L’entraîneur du Red Star évoque la fierté du parcours audonien, le défi face aux Verts et le retour de Bradley Danger après sa longue blessure.

Trois jours après une défaite cinglante à Dunkerque (0-3), Grégory Poirier a tenu à remettre son groupe dans le bon sens. « On a essayé de digérer rapidement ce contre-résultat. On a eu peu de temps, il a fallu surtout bien récupérer et passer à autre chose », explique-t-il. Fidèle à sa méthode, le technicien audonien s’appuie sur l’analyse et la rigueur : « On a fait comme d’habitude le retour match en essayant d’analyser ce qu’on aurait pu faire de mieux. »

Le travail vidéo a remplacé les séances intensives : « On a un peu plus travaillé sur la vidéo que sur le terrain, parce que les joueurs de champ ont dû récupérer. Mais ceux qui avaient moins joué se sont bien entraînés. » Poirier garde sa ligne directrice : tirer des enseignements de chaque échec. « Il faut que cette défaite soit un match qui nous fasse avancer », insiste-t-il.

Bradley Danger, « une recrue à part entière »

Le coach audonien n’a pas tari d’éloges sur Bradley Danger, revenu à un excellent niveau après une longue blessure. « J’ai toujours cru en lui. C’est un joueur qui connaît cette division, qui avait été capitaine dans une équipe qui a fait les playoffs », rappelle Poirier.

L’an dernier, l’entraîneur avait dû composer sans lui : « Il a connu une blessure, puis une rechute. On n’a pas pu bénéficier de sa présence sur la durée. Cette année, c’est comme une recrue. » Le coach se félicite de son attitude exemplaire : « Il est beaucoup plus positif dans plein de choses, parce qu’il fait enfin son métier. L’année dernière, il était frustré, il n’avait jamais connu la blessure. Aujourd’hui, c’est un bon retour des choses. »

Pour Poirier, le bon début de saison du Red Star s’explique aussi par ces retours : « Nos résultats sont la conséquence de plein de facteurs : les recrues, la continuité du projet de jeu, les enseignements tirés, mais aussi les joueurs de la saison dernière comme Bradley. »

Grégory Poirier : « L’ASSE, une affiche exceptionnelle »

Le déplacement de l’ASSE à Bauer s’annonce comme l’un des grands rendez-vous de la saison. « L’ASSE a une équipe programmée pour gagner chaque match. C’est une affiche incroyable », admet Poirier. L’entraîneur savoure le moment : « Quand on voit où on était l’année dernière, c’est une vraie fierté d’avoir avancé et d’offrir une telle affiche à nos supporters. »

Conscient du défi, il fixe le cap : « Il va falloir être très solides, engagés, déterminés. Chaque détail va compter. Si on veut faire basculer le match, il faudra être très bons sur ces détails. » Et de conclure : « On va essayer de rendre fier notre public. »