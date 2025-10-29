Le Red Star, corrigé 3-0 par Dunkerque, voit sa belle série s’interrompre et cède la 2e place de Ligue 2 à l’ASSE, son prochain adversaire ce samedi au stade Bauer.

La rencontre de samedi s'annonce d'ores et déjà comme le véritable choc de la J13 de Ligue 2. Le Red Star souhaitera réagir après une déroute en terres dunkerquoises. Une défaite qui ne passe pas. Le Red Star a déposé deux réserve technique après la rencontre pour constester l'arbitrage.

Une première défaite à l’extérieur pour le Red Star

Tout allait bien jusqu’ici pour les Audoniens à l’extérieur : cinq victoires consécutives et une invincibilité hors de leurs bases depuis le début de saison. Mais mardi soir, à Dunkerque, le Red Star a violemment chuté contre Dunkerque (3-0) dans le cadre de la 12ᵉ journée de Ligue 2.

La rencontre a mal démarré pour les hommes de Grégory Poirier. Dès la 9ᵉ minute, sur un centre adverse, Durivaux propulse malencontreusement le ballon dans ses propres filets. But d’abord refusé, puis validé après discussion avec le corps arbitral, ce qui a immédiatement déclenché une réserve posée par le capitaine Riyad Hachem. Quelques minutes plus tard, les Parisiens croient à l’égalisation grâce à Huard, mais l’arbitre assistant lève son drapeau. Deuxième réserve. Ambiance tendue !

Des erreurs fatales en seconde période

Au retour des vestiaires, le Red Star tente de repartir avec de meilleures intentions, mais se fait punir sur deux nouvelles erreurs défensives. En cinq minutes, Sekongo (61e) et Essimi (66e) crucifient les Audoniens, totalement dépassés. Le match est plié.

Avec cette défaite, le Red Star voit l'ASSE prendre la 2e place à l’AS Saint-Étienne. Les Verts affichent désormais une meilleure différence de buts (+10 contre +5).

L’ASSE attendue au Bauer samedi

Dès samedi soir (20 h), Saint-Étienne se rendra à Bauer pour un sommet de Ligue 2 entre le nouveau dauphin et le 3e du classement. L’ASSE, en pleine forme offensive, se présentera avec confiance. Pour le Red Star, ce sera l’occasion de réagir et d’effacer la frustration née des décisions arbitrales contestées à Dunkerque.

Grégory Poirier ne décolérait pas après la rencontre : « Avec la VAR, il y aurait eu 1-1. On a montré un bon visage malgré tout, mais on prend trop de risques et on est punis. Il faut vite tourner la page. »

Les Verts sont prévenus, le Red Star sera revanchard.

Source : Le Parisien