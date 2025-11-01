Les Verts ne devront pas avoir la tête ailleurs ce samedi face au Red Star dans un duel qui pourrait peser lourd pour la suite de la saison de Ligue 2. L’ASSE connaît déjà le nom de l’arbitre désigné pour cette rencontre, un visage encore inédit du côté stéphanois.

Victorieux mardi dernier face à Pau, l’AS Saint-Étienne a retrouvé le goût du succès. Mais à l’approche de la trêve internationale, les Verts doivent confirmer cette bonne prestation. Le déplacement au Red Star s’annonce comme un premier révélateur pour les hommes d’Eirik Horneland, une semaine après le déplacement à Troyes.

Un néophyte au sifflet ?

Geoffrey Kubler a été désigné pour diriger les débats ce samedi. Et ce sera un baptême de l'air pour l'homme en noir. Âgé de 30 ans, l’arbitre n’a jamais dirigé la moindre rencontre de l’AS Saint-Étienne jusqu’ici.

Mais ce ne sera pas une découverte pour le Red Star, qui le connaît bien : six de ses rencontres ont été arbitrées par Geoffrey Kubler depuis la saison 2023/24, toutes compétitions confondues. Un bilan mitigé pour les Audoniens : 3 défaites, 3 victoires, et aucun nul.

Plus récemment, ils se sont imposés 3-0 face à Pau sous sa direction le 12 septembre 2025.

Le bilan de Geoffrey Kubler en Ligue 2 :

24 oppositions dirigées

83 cartons jaunes distribués

0 carton rouge distribué

Les arbitres de la 13e journée de Ligue 2

Red Star FC - AS Saint-Etienne

Arbitre centre : GEOFFREY KUBLER

Arbitre assistant 1 : FREDERIC HEBRARD

Arbitre assistant 2 : GAETAN DAMY

