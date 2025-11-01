Les Verts ne devront pas avoir la tête ailleurs ce samedi face au Red Star dans un duel qui pourrait peser lourd pour la suite de la saison de Ligue 2. L’ASSE connaît déjà le nom de l’arbitre désigné pour cette rencontre, un visage encore inédit du côté stéphanois.
Victorieux mardi dernier face à Pau, l’AS Saint-Étienne a retrouvé le goût du succès. Mais à l’approche de la trêve internationale, les Verts doivent confirmer cette bonne prestation. Le déplacement au Red Star s’annonce comme un premier révélateur pour les hommes d’Eirik Horneland, une semaine après le déplacement à Troyes.
Un néophyte au sifflet ?
Geoffrey Kubler a été désigné pour diriger les débats ce samedi. Et ce sera un baptême de l'air pour l'homme en noir. Âgé de 30 ans, l’arbitre n’a jamais dirigé la moindre rencontre de l’AS Saint-Étienne jusqu’ici.
Mais ce ne sera pas une découverte pour le Red Star, qui le connaît bien : six de ses rencontres ont été arbitrées par Geoffrey Kubler depuis la saison 2023/24, toutes compétitions confondues. Un bilan mitigé pour les Audoniens : 3 défaites, 3 victoires, et aucun nul.
Plus récemment, ils se sont imposés 3-0 face à Pau sous sa direction le 12 septembre 2025.
Le bilan de Geoffrey Kubler en Ligue 2 :
- 24 oppositions dirigées
- 83 cartons jaunes distribués
- 0 carton rouge distribué
Les arbitres de la 13e journée de Ligue 2
EA Guingamp - Stade Lavalois MFC
Arbitre centre : FAOUZI BENCHABANE
Arbitre assistant 1 : QUENTIN GUIDOU
Arbitre assistant 2 : SEBASTIEN LEMAIRE
Le Mans FC - AS Nancy-Loraine
Arbitre centre : PIERRE GAILLOUSTE
Arbitre assistant 1 : LAURENT CONIGLIO
Arbitre assistant 2 : GILLES LANG KAERCHER
Montpellier HSC - Rodez AF
Arbitre centre : EDDY ROSIER
Arbitre assistant 1 : REGIS GAILLARD
Arbitre assistant 2 : MATTHIEU BONNETIN
SC Bastia - Clermont Foot 63
Arbitre centre : GUILLAUME PARADIS
Arbitre assistant 1 : ROMAIN GALIBERT
Arbitre assistant 2 : YANN THENARD
FC Annecy - Boulogne-sur-Mer
Arbitre centre : ROMAIN LISSORGUE
Arbitre assistant 1 : ELODIE COPPOLA
Arbitre assistant 2 : BASTIEN COURBET
Amiens SC - Grenoble Foot 38
Arbitre centre : THIERRY BOUILLE
Arbitre assistant 1 : FLORENT MARMION
Arbitre assistant 2 : CHRISTOPHER SPADAFORA
Stade de Reims - USL Dunkerque
Arbitre centre : AZZEDINE SOUIFI
Arbitre assistant 1 : GREGOIRE VALLETEAU
Arbitre assistant 2 : YASSINE NACIRDINE
Red Star FC - AS Saint-Etienne
Arbitre centre : GEOFFREY KUBLER
Arbitre assistant 1 : FREDERIC HEBRARD
Arbitre assistant 2 : GAETAN DAMY
Pau FC - ESTAC
Arbitre centre : AURELIEN PETIT
Arbitre assistant 1 : VIANNEY ROZAND
Arbitre assistant 2 : GAETAN KORBAS