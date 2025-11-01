Ce samedi soir, l’ASSE va terminer une semaine à trois matchs face au Red Star, lors de la 13ᵉ journée de Ligue 2. Avant ce rendez-vous, Eirik Horneland a pris la parole devant les médias. Le norvégien a évoqué la préparation de cette rencontre qui se disputera sans les supporters stéphanois, boycottant le déplacement à Saint-Ouen.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Cardona ? Il y a beaucoup de concurrence en attaque. Cette semaine, Irvin Cardona a monté vraiment une très bonne forme, un très bon état physique contre Pau. Il a fait un grand match, il a été dangereux. Je l'ai trouvé aussi très impliqué sur les tâches défensives. Je suis vraiment très content qu'on puisse compter sur lui. Mais je le répète, on est dans une équipe où il y a sept joueurs offensifs. Il y a une grosse concurrence. C'est un avantage pour moi."

Horneland a aimé Cardona

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Il n'y a vraiment jamais de garantie, mais c'est vrai qu'en faisant ce genre de bonnes prestations, ça donne souvent un avantage. Je suis content de voir qu'il (Cardona) a vraiment tout donné pour l'équipe.

N'Guessan bientôt de retour avec l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “N'Guessan ? Il est revenu de la Coupe du Monde il y a deux semaines. Il ne s'est pas beaucoup entraîné avec nous cette saison. Il s'est baissé pendant la phase de préparation avec Carouges et depuis il a été un peu écarté des terrains. Il a pu participer à cette Coupe du Monde, c'est une bonne chose. Maintenant qu'il est de retour avec nous. Il travaille pour gagner sa place. Et ce que je vois d'lui à l'entraînement est de plus en plus positif. Il va bien et il est clairement dans la compétition pour prétendre à une place parmi les attaquants."