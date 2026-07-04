La tempête continue de secouer l'effectif de la section féminine de l'ASSE. Les semaines se suivent et se ressemblent cruellement dans le Forez. L'été prend des allures de grand ménage. Après les départs déjà actés de Chloé Tapia, Morgane Belkhiter et de la gardienne Alice Pinguet, c'est au tour d'une autre joueuse de faire officiellement ses valises.

Touchée de plein fouet par les pépins physiques ces derniers mois, Ina Kristoffersen a choisi ses réseaux sociaux pour annoncer la fin de son aventure sous le maillot vert.

Arrivée avec l'ambition de s'imposer et d'apporter toutes ses qualités au collectif de Yannick Chandioux, la joueuse a malheureusement vécu un calvaire d'un point de vue purement athlétique. Sa saison s'est résumée à une immense frustration. La faute à une vilaine blessure qui l'a fauchée en plein élan. Forcée de passer plus de la moitié de l'exercice à l'infirmerie, ses statistiques sont restées bloquées au point mort. L'empêchant d'enchaîner les matchs et de peser sur les performances de l'équipe.

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Un message d'adieu touchant et lucide

Malgré cette immense déception et ce sentiment d'inachevé, elle a tenu à remercier l'ensemble du club. Le staff ainsi que ses partenaires à travers un message plein de classe publié sur ses réseaux :

"Merci pour tout, St Etienne💚. Mon passage au club ne s’est malheureusement pas déroulé comme je l’espérais. Une blessure m’a éloigné des terrains pendant plus de la moitié de la saison, ce qui a été une période difficile, aussi bien sur le plan sportif que personnel. Malgré cela, je tiens à remercier le club pour la confiance qu’il m’a accordée, ainsi que pour cette belle expérience. Je repars avec de précieux souvenirs et de nombreuses leçons.

Je remercie également mes coéquipiers, le staff et toutes les personnes qui ont fait partie de cette aventure. Je vous souhaite à tous le meilleur pour la suite, sur le terrain comme en dehors.

Merci pour tout et bonne continuation !"

Le grand chantier de la reconstruction s'accélère pour l'ASSE

Pour Yannick Chandioux et la direction de l'ASSE , ce départ supplémentaire ne fait qu'alourdir le cahier des charges du mercato estival. Avec un groupe qui se vide de ses éléments un à un, la cellule de recrutement n'a plus le droit à l'erreur.

Alors que la reprise des entraînements collectifs est fixée au samedi 11 juillet, le temps presse pour dessiner les contours d'un onze compétitif. Il faudra impérativement doubler les postes et amener du sang neuf pour ne pas revivre les mêmes galères . Souhaitons à notre désormais ex-Stéphanoise de retrouver rapidement la pleine possession de ses moyens physiques pour la suite de sa carrière !