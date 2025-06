À seulement 7 ans, Mathis et Luca La Rosa débutaient le football dans le club de Côte Chaude Sportif, proche de l'ASSE. Aujourd’hui, ils franchissent une étape majeure. Une belle récompense pour deux parcours exemplaires.

Le football, pour Mathis et Luca La Rosa, c’est avant tout une histoire de passion. C’est sur les terrains du Côte Chaude Sportif, club formateur stéphanois reconnu pour son travail auprès des jeunes, que les deux frères ont chaussé leurs premiers crampons. Très tôt, leur talent s’est distingué, mais c’est surtout leur sérieux, leur rigueur et leur enthousiasme qui ont marqué les éducateurs.

Pendant des années, le duo a grandi dans un environnement propice à l’épanouissement, sur le plan sportif comme humain. Les valeurs transmises par le club – solidarité, respect, dépassement de soi – ont forgé deux profils solides, prêts à relever de nouveaux défis.

ASSE, une nouvelle étape dans leur ascension

L’AS Saint-Étienne a toujours eu un œil attentif sur les jeunes talents locaux. Le recrutement de Mathis et Luca La Rosa confirme cette volonté de miser sur la jeunesse et l’ancrage territorial. Leur intégration au sein de l’un des centres de formation les plus réputés de France marque une étape charnière dans leur progression. Cette saison, les deux garçons évoluaient avec les U13 de Côte Chaude.

Pour l’ASSE, c’est aussi un signal fort : la formation reste au cœur du projet du club, et cette arrivée illustre la richesse du vivier local. Mathis et Luca auront désormais l’opportunité de poursuivre leur développement dans un cadre professionnel, entourés de coachs expérimentés, d’infrastructures modernes et d’un environnement exigeant.

Un avenir à écrire sous le maillot Vert

Si le chemin reste encore long, les frères La Rosa ont déjà franchi une barrière symbolique en intégrant l’ASSE. Ce passage du foot amateur au haut niveau n’est jamais anodin : il traduit un potentiel reconnu, mais aussi une détermination à toute épreuve.

Leur progression sera à suivre de près. L’ASSE, en pleine phase de reconstruction et toujours attachée à sa culture de formation, pourrait bien, à moyen terme, faire de ces deux jeunes stéphanois des éléments clés de son avenir.