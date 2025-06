En parallèle de sa saison compliquée avec l'ASSE, Yvann Maçon a lancé la Gold Cup 2025 avec la sélection de la Guadeloupe. Après l'opposition face au Panama lundi dernier, le Stéphanois défiait la Jamaïque avec les Gwada Boys.

La Gold Cup pour briller en parallèle de l'ASSE ?

Écarté par Eirik Horneland en fin de saison dernière, Yvann Maçon n'a pas écrit les plus belles pages de son histoire sous la tunique verte la saison dernière. Le défenseur n'a disputé que 790 minutes en Ligue 1, au plus grand bonheur de Dennis Appiah ou de Léo Pétrot.

Mais la sélection guadeloupéenne offre à Yvann Maçon l'opportunité de rebondir aux États-Unis et au Canada. Dirigé par Jocelyn Angloma, le groupe participe en effet à la 18e édition du tournoi organisée tous les deux ans par la CONCACAF. Au total, ce sont pas moins de 16 nations d’Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes qui jouent le jeu de la Gold Cup. Après une défaite 5-2 contre le Panama en ouverture, les gwadaboys devaient réagir.

Résumé Jamaïque-Guadeloupe

Les guadeloupéens le savent. Une défaite face à la Jamaïque réduirait presque au néant, leurs chances de qualification. Yvann Maçon débute le match sur le banc. Si les coéquipiers de Léon Bailey se montrent dangereux dès l’entame de match, en trouvant notamment 2 fois les montants, c’est bien la Guadeloupe qui va ouvrir le score. Sur un corner rapide, Thierry Ambrose est servi et ouvre la marque à la demi-heure de jeu.

Quelques minutes plus tard, après avoir trouvé 2 fois les montants, Léon Bailey trouve la faille. Le joueur d’Aston Villa permet à son équipe d’égaliser à 5 minutes de la mi-temps. Puis dans le temps additionnel de cette première période, les guadeloupéens vont encaisser un second but. Jonathan Russel ajuste le portier de la Guadeloupe d’une reprise de la tête.

Yvann Maçon entrera sur la pelouse à l’heure de jeu. La Jamaïque se contente de bien défendre et concèdera quelques occasions en fin de partie. Le portier jamaïcain va d’abord écœurer Freddy Plumain. Sur l’occasion qui suit, il trompe Blake et permet à la Guadeloupe d’égaliser. Finalement, la VAR annule le but pour une position de hors-jeu.

Les joueurs de Jocelyn Angloma doivent désormais se concentrer sur leur prochaine échéance et espérer un miracle pour continuer la compétition.