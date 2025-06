Pierre Ekwah s’engage définitivement avec l’ASSE après une saison en prêt. Un renfort clé pour le club en Ligue 2, malgré des incertitudes sur son avenir.

Depuis le début du mercato, le nom de Pierre Ekwah revient avec insistance du côté de l’AS Saint-Étienne. Après une saison sous les couleurs vertes (30 matchs disputés), le milieu défensif de 23 ans a convaincu l’état-major stéphanois de miser sur lui. Malgré la relégation en Ligue 2, le club a décidé de lever son option d’achat fixée à 6 millions d’euros auprès de Sunderland. C'est ce que nous informe l'Equipe ce samedi.

La volonté de pérenniser la présence du joueur avait déjà été évoquée par Eirik Horneland, nouvel entraîneur des Verts, et largement relayée dans la presse anglaise. The Northern Echo et le Sunderland Echo évoquaient ces derniers jours un accord proche, désormais confirmé par les informations de L'Équipe.

Une opération ambitieuse malgré la relégation

Malgré le contexte sportif, l’ASSE fait preuve d’ambition en investissant lourdement sur un jeune milieu de terrain. A 23 ans, Ekwah dispose d’un potentiel indéniable. L'année dernière, il était devenu l'un des hommes indispensables du onze stéphanois.

En recrutant définitivement Ekwah, les Verts s’offrent un joueur déjà intégré au projet et à l’effectif. Un choix stratégique pour éviter de repartir de zéro après une relégation douloureuse. L’ASSE montre ainsi qu’elle compte jouer les premiers rôles dès la saison prochaine. C'est dans cet optique que l'AS Saint-Etienne avait déjà levé les options d'achats d'Irvin Cardona et Maxime Bernauer.

Un avenir encore flou pour Ekwah

Si le transfert est désormais acté, le feuilleton Ekwah n’est peut-être pas terminé. Selon L'Équipe, plusieurs clubs de première division européenne auraient déjà manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain. De quoi laisser planer un doute sur sa présence en Ligue 2 à la rentrée.

L’ASSE devra donc résister aux offensives potentielles pour conserver celui qu’elle vient d’acheter. En cas de départ, une revente rapide pourrait toutefois permettre de réaliser une belle plus-value.

Source : L'Équipe