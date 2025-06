Yvann Maçon, latéral de l’AS Saint-Étienne, participera à la Gold Cup 2025 sous les couleurs de la Guadeloupe. Le sélectionneur Jocelyn Angloma l’a retenu dans une liste de 26 joueurs convoqués pour représenter les Gwada Boys lors de ce prestigieux tournoi continental, organisé du 14 juin au 6 juillet 2025 aux États-Unis et au Canada.

À l’issue d’une saison 2024-2025 où il a eu du mal à retrouver de la continuité sous le maillot stéphanois, Yvann Maçon connaît toutefois une récompense en rejoignant la sélection guadeloupéenne. Il sera l’un des piliers d’une défense qui comptera également sur Christopher Jullien (Montpellier), Dimitri Cavaré (Umraniyespor) et Jérôme Roussillon (Union Berlin).

Le groupe dirigé par Jocelyn Angloma se retrouvera dès le 5 juin en Guadeloupe, avant de s’envoler pour les États-Unis le 12 juin.

Une compétition de haut niveau pour Maçon !

Organisée tous les deux ans par la CONCACAF, la Gold Cup est le tournoi de référence pour les nations d’Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes. L’édition 2025 sera la 18ᵉ de l’histoire et se déroulera du 14 juin au 6 juillet sur les terres du Canada et des États-Unis, co-organisateurs de l’événement.

16 nations y prendront part avec un seul objectif : décrocher le titre de champion continental. La Guadeloupe, qui ne fait pas partie de la FIFA mais peut concourir dans les compétitions régionales, s’est régulièrement illustrée par le passé. Son meilleur résultat reste une demi-finale historique en 2007, qui avait marqué les esprits.

Groupe C : un défi de taille

Les Gwada Boys ont hérité du Groupe C, particulièrement relevé, avec trois confrontations de haut niveau :

📅 Lundi 16 juin – Panama vs Guadeloupe à 18h50

🏟️ Dignity Health Sports Park, Carson (USA)

Le Panama est un triple finaliste de la Gold Cup. Les deux équipes s’étaient quittées sur une victoire chacune lors de leurs précédents duels dans le tournoi.

📅 Vendredi 20 juin – Jamaïque vs Guadeloupe à 19h35

🏟️ PayPal Park, San José (USA)

Un duel caribéen face à une nation expérimentée, double finaliste. La Jamaïque l’avait emporté 2-1 en 2021.

📅 Mardi 24 juin – Guadeloupe vs Guatemala à 18h50

🏟️ Shell Energy Stadium, Houston (USA)

Ce dernier match pourrait être décisif pour une qualification en quart de finale. Les confrontations passées entre les deux nations ont souvent été accrochées.

Maçon, un rôle clé à jouer

Dans ce contexte, Yvann Maçon pourrait s’imposer comme un élément essentiel de la défense guadeloupéenne. Son profil explosif, sa capacité à jouer à plusieurs postes et son expérience du haut niveau en France font de lui un atout dans une sélection où l’organisation défensive sera cruciale.

Reste à savoir dans quel état de forme rentrera le stéphanois dont le contrat se terminera en juin 2027. Il est fort possible que sa reprise soit décalée et aménagée. D'ici-là, le Gwada Boy de l'ASSE reviendra peut-être le coeur léger et une médaille autour du cou...