L’ASSE poursuivait sa préparation estivale face aux Rangers à l’occasion d’un nouveau test exigeant. Avec un groupe largement remanié et plusieurs cadres laissés au repos, Ian Cathro a profité de cette rencontre pour poursuivre le travail tactique de son équipe.

Ian Cathro a choisi de reconduire son 4-2-2-2 pour cette nouvelle rencontre de préparation. Cardona et Duffus occupent le front de l’attaque, avec Breum et Ballo en soutien. Malgré un groupe largement remanié et un banc particulièrement jeune, les Stéphanois se sont procuré la première occasion du match.

Dès la deuxième minute, Cardona a joué son rôle de point d’appui pour servir Breum à l’entrée de la surface. Le milieu offensif danois a cherché la lucarne d’une frappe enroulée, mais le ballon est passé de peu à côté du but défendu par Pandur.

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La réponse des Rangers a été immédiate. Deux minutes plus tard, Pedro a accroché son adversaire dans la surface de réparation. L’arbitre a désigné le point de penalty. Lawrence Shankland n’a laissé aucune chance à Gautier Larsonneur et a ouvert le score dès la 5e minute.

Les Écossais ont profité de cette entame pour imposer leur rythme. À la 12e minute, Chukwuani a conclu une nouvelle séquence dangereuse d’une frappe piquée au sol. Larsonneur était battu, mais la barre transversale a repoussé le ballon.

Breum récompense le réveil de l'ASSE

Après ce début de match compliqué, l’ASSE a progressivement retrouvé de la maîtrise. Les hommes de Ian Cathro ont surtout exploité leur côté droit, où Ferreira et Ballo ont multiplié les courses et les combinaisons.

Cette animation a failli permettre aux Verts d’égaliser dès la 16e minute. Ballo a accéléré sur son côté avant de servir Breum dans l’axe. Le Danois s’est présenté face à Pandur, mais le gardien des Rangers a suffisamment détourné sa tentative pour préserver l’avantage écossais.

Le rythme a ensuite baissé. Les deux équipes se sont partagé la possession, sans parvenir à créer de véritable déséquilibre pendant plusieurs minutes. Depuis sa zone technique, Ian Cathro a demandé à ses joueurs de jouer plus directement vers l’avant afin d’exploiter la profondeur et les courses de Duffus.

L’ASSE a continué à insister sur le côté droit. À la 33e minute, Cardona a adressé un centre vers Breum, placé au second poteau. La défense écossaise est cette fois intervenue au bon moment.

La troisième opportunité a finalement été la bonne. À la 38e minute, Ballo s’est appuyé sur Ferreira avant de prendre l’espace. L’attaquant stéphanois a centré devant le but pour Breum, qui a conclu sans difficulté. Très présent depuis le coup d’envoi, le Danois a logiquement récompensé son activité.

Malgré une entame favorable aux Rangers, l’ASSE a su corriger certaines difficultés et retrouver de la cohérence au fil de la première période. Tout reste ouvert à la pause entre les deux formations (1-1).