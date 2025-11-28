Faouzi Ghoulam, fraîchement ajouté au panthéon du Napoli, dévoile sa nouvelle vie après sa retraite. Entre affaires avec Kalidou Koulibaly, rôle de consultant chez Sky Italia et formation pour devenir entraîneur, l’ancien latéral gauche de l'ASSE raconte aussi comment il a surmonté deux blessures au genou au pire moment de sa carrière.

Le joueur formé à l'ASSE, Ghoulam a raccroché les crampons à seulement 32 ans. L’ex-Napolitain reconstruit aujourd’hui une vie riche et structurée. Il avance avec lucidité et une étonnante sérénité. Ses blessures n’ont pas brisé son ambition. Elles ont façonné un homme nouveau. Et son parcours inspire, encore une fois.

La résilience après deux blessures terribles au genou

Faouzi Ghoulam revient avec franchise sur les deux ruptures du genou qui ont marqué sa carrière. Deux coups d’arrêt violents, survenus alors qu’il touchait son meilleur niveau à Naples. Il raconte un moment où tout bascule. D’abord le choc. Puis la douleur. Mais aussi l’impression de vivre une injustice sportive. Pourtant, au fil du temps, l’ex-international algérien a trouvé des ressources intérieures. « Au début, c’est dramatique, puis on prend du recul et on trouve une raison dans la foi », confie-t-il.

Ce recul, il l’a bâti avec l’aide de ses proches. Il affirme avoir ressenti plus de peine dans le regard de sa famille que dans sa propre situation. Ses coéquipiers aussi ont beaucoup compté. Ghoulam estime aujourd’hui que ces épreuves ont forgé un mental différent. Et même au cœur de la tempête, il réfléchissait déjà à la suite. « Dans les meilleurs moments, je pensais à l’après », raconte-t-il. Cette vision de l’avenir est devenue une force. Elle l’a aidé à rebondir, puis à se réinventer.

Ghoulam (ex-ASSE) entrepreneur, consultant… et futur entraîneur ?

L’ancien joueur de l’ASSE et du Napoli mène aujourd’hui trois vies en une. La première, entrepreneuriale, partagée avec Kalidou Koulibaly. Les deux anciens coéquipiers sont désormais associés dans l’immobilier. « Kouly est la plus grande chance qui me soit arrivée », affirme Ghoulam. Une relation humaine et professionnelle forte, presque fraternelle. La deuxième facette s’écrit dans les studios de Sky Italia, où il est devenu consultant.

Un rôle dans lequel il s’épanouit pleinement. Il assume son franc-parler, sans jamais chercher à jouer au journaliste. Ses interventions privilégient la technique et le regard du footballeur. Il explique avoir observé chaque secteur de la chaîne avant d’accepter. Régie, production, graphisme : le travail dans l’ombre l’a fasciné.

Enfin, la troisième voie est tournée vers le terrain. Ghoulam vient d’obtenir la licence B à Coverciano. Il étudie pour devenir manager à 360°. Son objectif est clair : comprendre toutes les dimensions du football moderne. Il vit entre Paris et Dubaï, mais a choisi l’Italie pour se former, convaincu de la qualité de l’école transalpine. Actuellement à Marseille, il suit Roberto De Zerbi sur le terrain et Medhi Benatia dans l’organisation sportive. Deux modèles, deux influences pour préparer son futur rôle.

