Si la Ligue 2 est une nouvelle fois entrecoupé par nouveau tour de Coupe de France, elle reprendra ses droits dès samedi prochain. Un déplacement compliqué attend l'ASSE à Dunkerque. Les nordiste seront privés d'un atout majeur.

Après un été mouvementé, Dunkerque a raté son début de saison. Toujours aussi plaisant à observer, l'USLD est aujourd'hui dirigé par Albert Sanchez (38 ans). Dans la continuité du travail réalisé par Luis Castro (parti à Nantes), l'entraineur espagnol cherche encore de la continuité dans les résultats de son équipe en Ligue 2. Classé neuvième, Dunkerque reste à seulement trois longueurs du Top 5 et aspire à jouer la montée. L'USLD tentera de glaner de précieux points face aux Verts. Mais ils devront composer sans un atout majeur : Gessime Yassine ne sera pas de la partie.

Yassine absent face à l'ASSE, mais ...

S'il y a bien deux joueurs qui sortent du lot à Dunkerque, ce sont bien Gessime Yassine et Enzo Bardeli. Convoité par l'ASSE cet été, ce dernier sera titularisé face à l'ASSE. Ce qui n'est pas le cas du jeune marocain (20 ans).

Face à Boulogne, lors du 7ᵉ tour de Coupe de France, le numéro 80 de l'USLD a écopé d'un carton rouge. La LFP nous apprend qu'il est suspendu pour trois rencontres. La Voix du Nord nous apprend que Dunkerque a fait appel à cette décision afin de ramener la sanction à deux matchs. Il a purgé son premier match à Rodez et le second se tiendra face à Abbeville ce samedi. L'USLD espère récupérer le jeune champion du monde U20 face à l'ASSE.

Gessime, un joyau en Ligue 2

Révélation de la saison dernière en Ligue 2, Gessime Yassine confirme tout son potentiel. Au fil des mois, le marocain prend de l'importance à Dunkerque et s'impose comme l'une des valeurs sûres du championnat. Auteur de quatre passes décisives et d'un but en onze matchs cette saison, il attise les convoitises. Strasbourg a déjà fait part de son intérêt et pourrait passer à l'action dès cet hiver. Les alsaciens ne sont pas les seuls sur le coup. En attendant, un éventuel départ, il pourrait ne pas rejouer au Stade Marcel Tribut en 2025.

Source : La Voix du Nord