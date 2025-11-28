Si la Ligue 2 est une nouvelle fois entrecoupé par nouveau tour de Coupe de France, elle reprendra ses droits dès samedi prochain. Un déplacement compliqué attend l'ASSE à Dunkerque. Les nordiste seront privés d'un atout majeur.
Après un été mouvementé, Dunkerque a raté son début de saison. Toujours aussi plaisant à observer, l'USLD est aujourd'hui dirigé par Albert Sanchez (38 ans). Dans la continuité du travail réalisé par Luis Castro (parti à Nantes), l'entraineur espagnol cherche encore de la continuité dans les résultats de son équipe en Ligue 2. Classé neuvième, Dunkerque reste à seulement trois longueurs du Top 5 et aspire à jouer la montée. L'USLD tentera de glaner de précieux points face aux Verts. Mais ils devront composer sans un atout majeur : Gessime Yassine ne sera pas de la partie.
Yassine absent face à l'ASSE, mais ...
S'il y a bien deux joueurs qui sortent du lot à Dunkerque, ce sont bien Gessime Yassine et Enzo Bardeli. Convoité par l'ASSE cet été, ce dernier sera titularisé face à l'ASSE. Ce qui n'est pas le cas du jeune marocain (20 ans).
Face à Boulogne, lors du 7ᵉ tour de Coupe de France, le numéro 80 de l'USLD a écopé d'un carton rouge. La LFP nous apprend qu'il est suspendu pour trois rencontres. La Voix du Nord nous apprend que Dunkerque a fait appel à cette décision afin de ramener la sanction à deux matchs. Il a purgé son premier match à Rodez et le second se tiendra face à Abbeville ce samedi. L'USLD espère récupérer le jeune champion du monde U20 face à l'ASSE.
Gessime, un joyau en Ligue 2
Révélation de la saison dernière en Ligue 2, Gessime Yassine confirme tout son potentiel. Au fil des mois, le marocain prend de l'importance à Dunkerque et s'impose comme l'une des valeurs sûres du championnat. Auteur de quatre passes décisives et d'un but en onze matchs cette saison, il attise les convoitises. Strasbourg a déjà fait part de son intérêt et pourrait passer à l'action dès cet hiver. Les alsaciens ne sont pas les seuls sur le coup. En attendant, un éventuel départ, il pourrait ne pas rejouer au Stade Marcel Tribut en 2025.