La défaite de Clermont contre Troyes (2-1) fait polémique en Ligue 2. Longtemps devant au score, les Auvergnats ont craqué dans le dernier quart d’heure, provoquant la colère explosive de leur entraîneur Grégory Promet contre l’arbitrage. Un épisode qui a animé cette journée de championnat, juste avant la victoire de l’ASSE face au Red Star.

Clermont pensait tenir un succès précieux. Ce samedi à 14h, les Auvergnats se déplaçaient sur la pelouse de l’ESTAC avec l’ambition de poursuivre leur bonne série. Et pendant longtemps, le scénario semblait leur sourire. Solides et efficaces, les joueurs du CF63 ont ouvert le score grâce à Kader Bamba et ont longtemps conservé cet avantage au tableau d’affichage.

Mais la rencontre a basculé dans le dernier quart d’heure. Troyes est parvenu à revenir au score avant d’inscrire un second but dans une fin de match tendue. Résultat : une défaite 2-1 particulièrement frustrante pour Clermont, qui espérait confirmer sa dynamique positive et s’éloigner de la zone dangereuse.

Clermont fulmine après le but de Troyes

Le second but troyen a déclenché une vive polémique côté clermontois. Selon le staff du CF63, l’action serait entachée d’une faute sur l’ancien défenseur de l’ASSE, Saidou Sow. Une décision arbitrale qui n’est clairement pas passée auprès de l’entraîneur clermontois Grégory Promet.

Sur le bord du terrain, le coach a complètement perdu son calme et s’est lancé dans une contestation particulièrement virulente à l’encontre du corps arbitral. Les propos ont été captés et relayés après la rencontre :

« Vous me prenez pour une merde ? Vous êtes sérieux dans ce que vous faites ? Vous me faites comme ça (il mime un geste qui demande à partir). Il se prend pour qui lui à me regarder comme un grand mafieux. On joue notre vie sur des erreurs que vous faites ! C'est interdit de faire des trucs comme ça, c'est une honte ce que vous faites. »

Une sortie très forte qui témoigne de la tension autour de cette fin de match et de l’importance des points pour Clermont dans la lutte pour le maintien.

Troyes conforte sa place de leader de Ligue 2.

Grâce à ce renversement spectaculaire, Troyes réalise une très belle opération au classement. L’ESTAC conserve la tête de la Ligue 2 et se rapproche encore un peu plus d’un retour en Ligue 1.

Pour Clermont, la situation reste bien plus délicate. Malgré des prestations encourageantes ces dernières semaines, cette défaite laisse les Auvergnats dans une position fragile. Le CF63 occupe actuellement la 14e place du championnat et ne possède que cinq points d’avance sur la position de barragiste.