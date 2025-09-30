Alors que l’ASSE vient d’enchaîner trois matchs en une semaine, le faible turnover d’Eirik Horneland suscite de vives critiques après la défaite face à l'EAG. Le coach norvégien, qui dispose pourtant de plusieurs solutions compétitives sur le banc, semble faire le choix d’un onze type… au risque d’en payer le prix.

Lors de cette semaine à trois matchs, l’ASSE avait 270 minutes à disputer. Un bon indicateur pour évaluer la répartition du temps de jeu. Le constat est clair : Eirik Horneland a très peu fait tourner. Alors que certains joueurs comme Stassin (261 minutes, 96,7%) ou Boakye (246 minutes, 91,1%) ont été presque omniprésents, d’autres comme Duffus (17 minutes, 6,3%) ou Old (23 minutes, 8,5%) n’ont eu que des miettes.

Plus étonnant encore, Cardona, pourtant considéré comme une recrue d’expérience, n’a disputé que 106 minutes sur 270 possibles. Ces choix interrogent, surtout quand on sait que certains éléments, peu utilisés, seraient sans doute titulaires dans la plupart des équipes de Ligue 2.

Un manque de Turnover à l'ASSE ?

Après la défaite à domicile face à Guingamp (2-3), Eirik Horneland s’est justifié en conférence de presse : "Oui, en effet, je pense que c’est certainement notre plus mauvaise prestation cette saison et je ne l’ai pas vu venir [...] Sur la séance d’entraînement de vendredi, j’ai senti que les joueurs étaient prêts à remettre ce qu’ils avaient mis contre Reims et à Amiens. Mais en rentrant sur le terrain, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. On a commencé la rencontre avec pas assez d’envie, pas assez d’envie de prendre l’initiative."

Un constat sévère, mais qui n’éclipse pas le fond du problème : la gestion du groupe. En maintenant une ossature quasi immuable, le coach prend le risque d’user physiquement ses cadres, tout en frustrant ceux qui restent sur le banc. Dans une saison aussi longue et exigeante, l’absence de rotation peut peser lourd.

Un banc sous-exploité alors qu’il pourrait faire la différence

Ce qui frappe le plus, c’est la qualité des joueurs laissés de côté. Entre Cardona, Duffus ou Old, l’ASSE dispose de profils capables d’apporter du sang neuf et de bousculer l’ordre établi. En L2, disposer d’un banc riche est un avantage décisif. Le choix de Horneland de ne pas s’appuyer davantage sur ces éléments interroge donc à juste titre.

Une concurrence et une gestion des temps de jeu qui seront observés de près ces derniers temps.

Source : Peuple-Vert.fr