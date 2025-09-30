« L’Étrat, c’est le tournant de ma vie » confie Bertrand Fayolle, l’ancien attaquant des Verts. Passé par le club stratien entre 1995 et 1998, il y a trouvé l’opportunité de décrocher un contrat professionnel avec l’AS Saint-Étienne. Retour sur un destin singulier dans les colonnes du Progrès.

Arrivé à seulement 20 ans à L’Étrat en 1995, Bertrand Fayolle sortait de l’Olympique de Saint-Étienne sans imaginer encore une carrière professionnelle. Rejoindre une équipe de Promotion d’honneur régionale pouvait sembler anodin, mais le club stratien possédait une dynamique exceptionnelle. Aux côtés de joueurs expérimentés, il découvre une formation ambitieuse qui enchaîne les succès : deux montées et un maintien en Division d’Honneur, le plus haut niveau régional.

« J’ai pris beaucoup d’expérience durant ces trois années, elles m’ont servi pour le monde pro », explique Fayolle, marqué par l’intensité des derbys face à La Talaudière ou par l’ambiance d’un club familial qui savait mêler rigueur et convivialité.

Bertrand Fayolle et L’Étrat : une école de caractère

L’ancien attaquant se souvient d’un environnement idéal pour progresser. Sous la présidence de Jean-Louis Desjoyaux et l’expertise de l’entraîneur Georges Vaganay, il apprend à se forger un mental de compétiteur. Les matches en Ligue Rhône-Alpes se jouent « au couteau », une école qui l’aguerrit. Cette étape, qu’il qualifie de « tournant », l’a préparé à la rigueur du monde professionnel.

Plus qu’un simple passage, L’Étrat a représenté pour Fayolle une véritable rampe de lancement. « Je voulais être dans une équipe qui avait envie de progresser, pas seulement faire du foot amateur où on fait la bringue », raconte-t-il.

L’appel de l’ASSE : du plombier chauffagiste au contrat pro

La bascule se fait à l’été 1998. Alors que Gérard Soler et Alain Bompard reprennent les rênes de l’ASSE, ils cherchent à relancer le club en s’appuyant sur des joueurs locaux. Par un concours de circonstances, le nom de Fayolle arrive sur leur table grâce à Jean-Louis Desjoyaux.

Contacté par téléphone, il croit d’abord à une plaisanterie. Mais après trois matchs amicaux réussis, il signe un contrat professionnel avec les Verts et quitte son métier de plombier chauffagiste. « Sur le coup, je croyais à une blague », se remémore-t-il. L’histoire d’un joueur amateur propulsé en pro incarne une époque révolue, où les destins pouvaient basculer en un instant.

Aujourd’hui encore, Fayolle garde une reconnaissance profonde envers L’Étrat, son unique club senior avant les Verts.

Fayolle chez les Verts

31 matchs joués

14 fois titulaires

1632 minutes

6 buts marqués

1 doublé

Champion de France de Division 2 en 1998-1999.

