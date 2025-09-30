La rencontre entre l’AS Saint-Étienne et l’En Avant Guingamp, disputée ce samedi au Stade Geoffroy-Guichard, a malheureusement été entachée par un incident. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un spectateur adoptant une attitude à caractère raciste dans les tribunes. Des gestes intolérables qui n’ont pas tardé à faire réagir. L’ASSE n’a pas tardé à prendre position via un communiqué officiel. Le club du Forez a condamné sans détour ce comportement, réaffirmant son engagement total contre toutes les formes de discrimination.

Si les faits sont le fait d’un individu isolé, leur gravité ne peut être minimisée. À l’heure où le football doit rester un vecteur de rassemblement, ce type d’attitude ternit l’image du club et nuit à l’ambiance qui règne habituellement dans le Chaudron. L’ASSE, qui œuvre depuis des années pour l’inclusion et le respect, a donc décidé de réagir publiquement.

L'ASSE réagit vite

Voici le communiqué de l'ASSE :

« L’AS Saint-Étienne a pris connaissance à l’issue de la rencontre face à Guingamp samedi dernier du comportement raciste d’une personne que le club ne peut qualifier de supporter.

L’AS Saint-Étienne condamne cet acte intolérable et a rapidement identifié l’individu. Le club a lancé une procédure d’interdiction commerciale de stade de 18 mois, la durée maximale autorisée, et une plainte a été déposée.

Par ailleurs et conformément à sa politique de tolérance zéro sur les réseaux sociaux, l’AS Saint-Étienne continue de signaler aux plateformes tout commentaire discriminant et de bloquer ses auteurs.

L’AS Saint-Étienne réaffirme son engagement total pour créer, sur le terrain et en dehors, en ligne comme dans la société, des espaces sans haine ni discrimination, fidèles aux valeurs du club. »