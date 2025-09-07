Après un bon début de saison avec l’ASSE, Zuriko Davitashvili poursuit son objectif Coupe du Monde 2026. Ce dimanche à 15h, la Géorgie reçoit la Bulgarie pour la 2e journée des qualifications.

Auteur de 2 buts en 4 journées, Zuriko Davitashvili s'est déjà affirmé comme un élément clé de l’attaque stéphanoise. Le Géorgien a notamment offert une victoire précieuse aux Verts lors de la 3e journée à Boulogne-sur-Mer, permettant à l'ASSE de ramener les trois points.

Annoncé sur le départ cet été, l’ancien ailier des Girondins de Bordeaux est finalement resté dans le Forez. Une décision forte de la part de l’ASSE, qui a également su conserver Lucas Stassin, autre cadre offensif courtisé. Deux atouts offensifs de poids pour les ambitions stéphanoises cette saison en Ligue 2.

Objectif Coupe du Monde 2026 pour la Géorgie de Davitashvili

Après un Euro 2024 historique, la Géorgie s’est lancée dans une nouvelle aventure : celle de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Placée dans un groupe relevé avec la Turquie, l’Espagne et la Bulgarie, la sélection dirigée par Willy Sagnol veut continuer de surprendre.

Jeudi dernier, les Géorgiens débutaient leur campagne par une réception de la Turquie. Pour leur second match, les géorgiens affrontaient cette fois-ci la Bulgarie.

Resumé de la rencontre

Zuriko Davitashvili a entamé la rencontre sur le côté droit. Durant le premier acte, les Géorgiens prennent rapidement le jeu à leur compte, avec plus de 70 % de possession de balle. Si Davitashvili reste discret offensivement en première mi-temps, ce n’est pas le cas du reste de ses coéquipiers : pas moins de neuf dix tirs sont à mettre à leur actif.

C’est logiquement la Géorgie qui ouvre le score à la demi-heure de jeu, par l’intermédiaire de Kvaratskhelia. Juste avant la pause, l’attaquant de l’ASSE va se montrer plus actif et décisif. Sur un service de Georges Mikautadze, Davitashvili, d’une superbe inspiration, trouve Gagnidze dans la surface. Ce dernier parvient à tromper le gardien : 2-0 pour la Géorgie.

🇬🇪 - 🇧🇬 Gagnidze double la mise pour la Géorgie juste avant la mi-temps ! Suivez le match en direct sur L'Équipe live foot #lequipeFOOT pic.twitter.com/8mVqrOn24H — L'Équipe (@lequipe) September 7, 2025

Willy Sagnol entame la seconde période avec le même onze de départ. Les Géorgiens poursuivent leur domination et maîtrisent globalement la rencontre. Sur une nouvelle offensive, un ballon mal repoussé par le gardien profite à Mikautadze, à l’affût. Le coéquipier de Davitashvili conclut l’action, un but validé après vérification du VAR pour un possible hors-jeu : 3-0.

Dans le dernier quart d’heure, le sélectionneur géorgien procède à ses cinq changements en l’espace de cinq minutes. Zuriko Davitashvili cède alors sa place à Lobjanidze.

La rencontre s’achève sur ce score net de 3-0. L’attaquant stéphanois va désormais pouvoir regagner le Forez pour préparer la prochaine échéance : la réception de Clermont.