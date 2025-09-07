L’actualité de l’AS Saint-Étienne n’a laissé aucun répit ces derniers jours. Clôture du mercato, départ attendu de Benjamin Bouchouari, inquiétudes autour de Mahmoud Jaber finalement levées et performances remarquées de plusieurs internationaux stéphanois : retour sur une semaine dense pour les Verts.

Le marché des transferts s’est refermé lundi 1er septembre à 20h en France. L’ASSE n’a pas annoncé de recrue ni de départ dans les dernières heures, mais les coulisses du centre Robert-Herbin ont été le théâtre d’intenses discussions.

L’un des dossiers les plus chauds a concerné Lucas Stassin. L’attaquant belge a suscité une offre concrète du Paris FC, première proposition ferme de l’été. Si les chiffres exacts ont varié selon les fuites dans la presse, l’offre n’a pas convaincu les dirigeants stéphanois. Le board a campé sur une exigence avoisinant 42 millions d’euros bonus compris, montant jugé dissuasif par les Parisiens qui ont fini par se retirer.

La clôture du mercato : un lundi électrique sans mouvement officiel

Autre feuilleton : Pierre Ekwah. Courtisé par Levante, le milieu de 23 ans a vu son club refuser catégoriquement une offre espagnole, préférant affirmer sa position. La fermeture du mercato en Liga à minuit n’a pas fait bouger les lignes. Ce bras de fer illustre la volonté de Kilmer Sports de montrer son autorité, quitte à crisper le joueur et son entourage.

Dans le sens des arrivées, des contacts ont eu lieu avec Enzo Bardeli (Dunkerque) pour renforcer le milieu. L’opération n’a pas abouti, considérée comme un renfort « bonus » non prioritaire. À noter aussi l’arrivée attendue de Modibo Sissoko, jeune milieu malien de 18 ans du Guidars FC, en prêt avec option d’achat.

Enfin, le dégraissage reste incomplet. Dylan Batubinsika, Yvann Maçon, Benjamin Bouchouari ou encore Ben Old n’ont pas bougé. Mais avec des marchés encore ouverts en Turquie (jusqu’au 12 septembre), en Arabie Saoudite (11 septembre) ou en Belgique (8 septembre), des sorties sont encore envisageables.

Benjamin Bouchouari s’envole pour la Turquie

C’est l’autre grande nouvelle de la semaine : Benjamin Bouchouari quitte l’ASSE pour Trabzonspor. Après trois saisons dans le Forez, le milieu marocain de 23 ans va découvrir la Süper Lig.

Le transfert se monte à 4 millions d’euros fixes, assortis d’un million de bonus. Une belle opération financière pour les Verts, qui avaient recruté le joueur au Roda JC en 2022 et évitent ainsi un départ libre l’été prochain.

Arrivé mardi en Turquie, Bouchouari a passé sa visite médicale mercredi avant de signer son contrat. Pour l’ASSE, c’est une page qui se tourne : en plus de 60 matchs, il s’était imposé comme un élément technique et énergique du milieu, malgré des soucis de dos récents.

Mahmoud Jaber, une frayeur sans conséquence

Autre sujet qui a agité les supporters : la sortie prématurée de Mahmoud Jaber samedi dernier face à Grenoble. Le milieu israélien de 25 ans, remplacé à la pause, laissait craindre une blessure sérieuse.

Les premières informations faisaient état d’un forfait pour les matchs de qualification de la Coupe du monde avec Israël, renforçant l’inquiétude. Mais les examens se sont révélés rassurants : plus de peur que de mal. Jaber reprendra l’entraînement collectif dès la semaine prochaine.

Un soulagement pour Eirik Horneland, déjà privé de Bouchouari et dans l’incertitude concernant Ekwah. Arrivé cet été du Maccabi Haïfa, Jaber s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse, avec déjà un but inscrit en Ligue 2. Sa disponibilité est capitale pour la suite de la saison.

Les internationaux stéphanois brillent à l’étranger

Enfin, la trêve internationale a mis en lumière plusieurs joueurs stéphanois.

Irvin Cardona a honoré sa première sélection avec Malte face à la Lituanie. Titulaire, il a participé au match nul 1-1, sortant à la 87e minute avant de voir son équipe concéder l’égalisation dans le temps additionnel. S’il n’a pas marqué, l’attaquant des Verts, déjà meilleur buteur du club en Ligue 2, a vécu une soirée historique pour sa carrière.

Strahinja Stojković, 18 ans, a lui débuté le tournoi « Stevan Ćele Vilotić » avec la Serbie U19. Titulaire lors de la large victoire 4-0 contre le Monténégro, le jeune latéral droit a délivré une passe décisive, confirmant ses belles dispositions depuis son arrivée dans le Forez, même s'il n'a pas encore foulé les pelouses de Ligue 2.

Enfin, Zuriko Davitashvili a trouvé le chemin des filets avec la Géorgie lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Malgré la défaite 3-2 face à la Turquie, l’ailier stéphanois a réduit l’écart à l’heure de jeu. Une nouvelle preuve de son poids offensif, lui qui est resté à l’ASSE malgré de nombreuses sollicitations cet été.