Selon le journaliste turc Fatih Dogan, Beşiktaş aurait revu son offre à la hausse pour s’attacher les services de Zuriko Davitashvili. Mais du côté de l’ASSE, un départ paraît toujours aussi improbable.

À quelques jours de la clôture du marché en Turquie (12 septembre), le Beşiktaş n’a pas abandonné l’idée de recruter Zuriko Davitashvili. Le club stambouliote aurait transmis une nouvelle proposition à l’ASSE, preuve de son insistance pour attirer l’international géorgien.

Auteur de 2 buts en 4 rencontres depuis le début de saison, l’ailier de 23 ans confirme son statut de joueur clé dans l’attaque stéphanoise.

L’ASSE fixe la barre très haut

Malgré cette offensive, la position stéphanoise ne bouge pas. Les dirigeants n’envisagent pas de céder leur dynamiteur offensif, sauf offre jugée astronomique. L’échelle est fixée : pas moins de 20 M€ pour envisager un départ.

Un prix qui a de quoi refroidir plus d’un courtisan, mais qui reflète l’importance de Davitashvili dans le projet sportif du club et la non-volonté de céder.

Priorité : rester performant avec l'ASSE

Pour l’heure, Davitashvili reste donc dans la même situation que son comparse offensif Lucas Stassin, également courtisé cet été. L’international géorgien devra continuer de performer en Ligue 2 pour conserver sa place en sélection sous les ordres de Willy Sagnol, qui compte sur lui dans la perspective de la Coupe du monde 2026.

Un mercato encore ouvert en Turquie

Avec un marché toujours actif jusqu’au 12 septembre, Beşiktaş pourrait encore tenter sa chance dans les prochains jours. Mais à Saint-Étienne, le message reste ferme : Davitashvili n’est pas à vendre.

À moins d’une proposition hors normes, le Chaudron pourra continuer à compter sur l’un de ses atouts offensifs numéro un.

Source : Fatih Dogan