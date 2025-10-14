Si Geoffroy-Guichard reste un temple du football français, il devient aussi un exemple en matière d’expérience spectateur. La LFP a une nouvelle fois récompensé l’AS Saint-Étienne, qui poursuit sa mue sous l’impulsion de Kilmer Sport Ventures.

Alors que l’attention est souvent focalisée sur le terrain, les coulisses de Geoffroy-Guichard évoluent elles aussi en profondeur. Depuis son rachat par Kilmer Sport Ventures en juin 2024, l’AS Saint-Étienne a lancé plusieurs chantiers en interne, avec un objectif clair : améliorer l’expérience matchday pour les supporters.

Parmi les évolutions les plus visibles, l’installation récente de 16 points de vente Drinkee – des bars en libre-service pour les boissons – est à notifier. Fini les longues files à la mi-temps : les supporters peuvent désormais se servir directement, grâce à une technologie déjà éprouvée dans les plus grands festivals et événements sportifs.

Un Label Argent confirmé par la LFP

Cette dynamique vient d’être reconnue pour la deuxième année consécutive par la LFP, qui a décerné à Geoffroy-Guichard le Label Argent dans le cadre de son classement national des offres de restauration. Une distinction obtenue aux côtés de clubs comme Strasbourg, Marseille ou encore Le Havre.

Depuis trois ans, la Ligue attribue ces labels (or, argent, bronze) aux clubs qui se distinguent par la qualité de leur offre : fraîcheur, provenance des produits, hygiène, innovation, efficacité du service… Tous les aspects sont passés au crible.

À ce jour, seuls trois clubs (PSG, OL, LOSC) ont atteint le niveau Or. Saint-Étienne reste donc dans le haut du panier, bien devant de nombreuses formations de Ligue 1.

Geoffroy-Guichard veut séduire au-delà du terrain

Ce travail sur l’accueil et les services s’inscrit dans une stratégie plus large portée par Kilmer Sport Ventures. Les bars Drinkee, issus d’une technologie française écoresponsable, permettent par exemple 98 % de récupération de bière par fût, contre 85 % pour les tireuses classiques. Un geste autant économique qu’écologique, qui témoigne de la recherche de performance dans tous les secteurs du club.

Loin d’être un gadget, cette innovation traduit une réalité : le stade se vit autant qu’il se regarde.

