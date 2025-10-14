Titulaire indiscutable depuis le début de saison, le jeune défenseur Chico Lamba a été opéré des adducteurs pendant la trêve internationale. Une absence prolongée se profile, obligeant Eirik Horneland à revoir les plans défensifs de l'ASSE.

Arrivé cet été en provenance du FC Arouca, Chico Lamba s’était immédiatement imposé dans le onze stéphanois. Enchaînant neuf titularisations en autant de rencontres, le défenseur portugais de 22 ans incarnait la stabilité d’une arrière-garde en reconstruction. Mais depuis la rencontre face à Montpellier (1-2), début octobre, tout s’est accéléré.

Une blessure latente devenue inquiétante

Sorti à la mi-temps et remplacé par Dennis Appiah, Lamba souffrait de douleurs persistantes aux adducteurs. Un mal récurrent que le joueur gérait depuis plusieurs semaines, comme il le confiait avant le match. Le calendrier chargé et son été prolongé par l’Euro Espoirs avec le Portugal ont sans doute pesé.

Une opération pendant la trêve

Comme nous vous l'indiquions ce lundi, les examens ont confirmé la nature de la blessure : une gêne pubis-adducteurs, souvent synonyme d’indisponibilité prolongée. Pendant la trêve internationale, Chico Lamba a bien été opéré selon evect. Son retour ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines. Une absence qui tombe mal pour l’ASSE, en pleine bataille en tête de la Ligue 2.

Horneland (ASSE) contraint de réajuster

Avec Maxime Bernauer encore suspendu pour deux matchs, la charnière centrale stéphanoise est décimée. Dès samedi contre Le Mans, puis lors du déplacement à Annecy, Horneland devra innover. João Ferreira, latéral droit de métier, semble tenir la corde pour être repositionné dans l’axe aux côtés de Mickaël Nadé, une configuration déjà testée face à Montpellier.

Parmi les autres options : Dylan Batubinsika, en retrait dans la hiérarchie, ou Axel Dodote, jeune espoir du centre de formation, mais encore non professionnel et peu apparu dans les groupes cette saison. L’encadrement devra faire des choix audacieux pour préserver l’équilibre d’une équipe qui vise clairement la montée.

Un vrai test pour l'ASSE

L’absence de Lamba ne se limite pas à une simple case vide sur la feuille de match. Le Portugais n’était pas qu’un stoppeur solide : il représentait une rampe de lancement précieuse dans la relance stéphanoise. Son profil, alliant impact physique et justesse technique, va manquer à l’ASSE dans un moment clé du championnat.

La bonne nouvelle : la polyvalence des recrues comme Ferreira et la solidité de Nadé peuvent permettre de limiter les dégâts. Mais avec huit matchs à disputer avant la trêve hivernale, le staff va devoir gérer finement les rotations. En attendant, le Forez retient son souffle : le retour de Chico Lamba n’est pas prévu avant plusieurs semaines, et le chantier défensif est désormais lancé.