L’expérience des supporters continue de se moderniser au stade Geoffroy-Guichard. Désormais, pas moins de 16 points de vente Drinkee sont installés dans l’enceinte des Verts. Objectif : fluidifier les files d’attente et faire de la pause boisson un moment simple, rapide et connecté. Santé (responsable) dans le Chaudron ! Explications.

16 bars self-service pour accélérer le service

Finies les longues files d’attente à la mi-temps ou avant le coup d’envoi. Grâce à l’arrivée de Drinkee, le Chaudron entre dans une nouvelle ère. Le concept ? Des bars en libre-service, rapides et intuitifs, qui permettent aux supporters de se servir leur boisson sans passer par un comptoir traditionnel.

Déployés dans 16 points stratégiques du stade, ces distributeurs nouvelle génération sont déjà familiers des habitués de festivals comme Solidays, Hellfest ou encore LaSemo, mais aussi d’événements sportifs d’envergure comme Roland Garros ou Wimbledon.

Geoffroy-Guichard rejoint donc une liste grandissante d’enceintes modernisées, à l’image du Paris FC, de Nice, Nantes ou encore Le Havre.

Une innovation à Geoffroy-Guichard

Drinkee, c’est l’histoire de trois ingénieurs français qui, dans un garage, ont imaginé un système destiné à révolutionner l’expérience au bar. Leur ambition ? Réduire l’attente, limiter le gaspillage et améliorer le service. Et le tout sans sacrifier la qualité.

Le résultat : une technologie brevetée, entièrement fabriquée en France, capable d’optimiser le service avec 98 % de récupération de bière par fût, contre 85 % pour les tireuses classiques. Un gain qui bénéficie autant aux organisateurs qu’aux supporters, avec une démarche à la fois performante et écoresponsable.

Fan experience 2.0 dans le Chaudron

L’arrivée de Drinkee à Geoffroy-Guichard s’inscrit dans une logique plus large de modernisation de l’expérience spectateur. En quelques années, l’AS Saint-Étienne a entamé un travail de fond pour renforcer l’attractivité de ses tribunes, avec des services repensés, des animations renforcées… et maintenant, des bars nouvelle génération.

Alors, une chose est sûre : à Geoffroy-Guichard, il ne devrait pas y avoir pénurie… de pression !

Source : Drinkee