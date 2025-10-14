Dans une vidéo exclusive publiée par le média “La Surface”, l’influenceur Pape a passé une journée complète avec Mickaël Nadé. Le défenseur de l’ASSE s’y livre sans filtre sur son parcours, ses ambitions internationales avec la Côte d’Ivoire et les leçons tirées de son prêt à Quevilly-Rouen.

Le média La Surface, mené par l’influenceur Pape, a offert aux supporters stéphanois une immersion rare dans le quotidien de Mickaël Nadé.

Dans cette vidéo tournée lors du match ASSE – Nantes, en fin de saison dernière (Ligue 1), on découvre un joueur simple, attachant et lucide sur son parcours.

Des images exclusives, au repas partagé et aux discussions plus intimes, l’entretien nous plonge dans la routine d’un professionnel discret mais ambitieux. Nadé y évoque son attachement à Saint-Étienne, club formateur avec lequel il a beaucoup appris, tout en reconnaissant avoir franchi un cap grâce à son passage à Quevilly-Rouen Métropole.

Son expérience à Quevilly-Rouen : un tournant décisif

Dans ce podcast, le défenseur de 26 ans revient longuement sur son prêt à Quevilly-Rouen (N1), une période qu’il qualifie de “fondatrice” pour sa progression.

Sous le maillot de QRM, Nadé a participé à la montée du club en Ligue 2, avant de revenir plus fort à l’ASSE. Ce passage, souvent évoqué par les observateurs, a forgé le caractère d’un joueur aujourd’hui solide dans les duels et précieux pour le collectif. Il admet d’ailleurs que sans cette parenthèse normande, il n’aurait peut-être pas eu la même carrière : “Quand tu repars plus bas, tu redécouvres la faim du foot. C’est ça qui m’a fait avancer.”

Nadé rêve désormais des Éléphants de Côte d’Ivoire

Autre moment fort du podcast : les confidences sur ses ambitions internationales. Né à Sarcelles mais d’origine ivoirienne, Mickaël Nadé n’a jamais caché son rêve de porter le maillot des Éléphants. “J’aimerais vraiment représenter la Côte d’Ivoire, ce serait une immense fierté pour moi et ma famille”, déclare-t-il avec émotion.

Une ambition réaliste au regard de sa progression et de sa régularité sous le maillot vert. À l’image de cette saison 2023-2024 en Ligue 2, où il s’est imposé comme un cadre de la défense stéphanoise, Nadé prouve qu’il a les épaules pour viser plus haut.

Entre humilité, travail et persévérance, cette journée inside signée “La Surface” met en lumière un joueur encore trop discret dans les médias, mais dont la maturité impressionne.